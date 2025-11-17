Tuchelis apie Bellinghamo nepasitenkinimą keitimu: „Jis privalo gerbti sprendimą“

„Tai yra sprendimas ir jis turi su tuo susitaikyti. Jo komandos draugas laukė prie šoninės linijos, todėl jis turi priimti ir gerbti sprendimą. Mačiau, kad jis nebuvo patenkintas. Manau, kad jei turi tokius žaidėjus, kaip Jude‘as, kurie yra tokie konkurencingi, jiems tai niekada nepatiks, bet mano žodis galioja.
Tai yra įsipareigojimas ir pagarba vieni kitiems, todėl kol kažkas laukia, mes nepakeisime savo sprendimo vien dėl to, kad kažkas mojuoja rankomis“, – situaciją pakomentavo strategas.
Priminsime, jog Anglijos rinktinėje atrankoje iškovojo visas 8 pergales, nepraleido nei vieno įvarčio ir užtikrintai iškovojo tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę.
Thomas Tuchel's warning to Jude Bellingham: England boss issues stern response after sulking Real Madrid star's angry reaction to being taken off in 2-0 win over Albania https://t.co/qxmT8l6mei— Daily Mail Sport (@MailSport) November 16, 2025
