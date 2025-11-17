 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Tuchelis apie Bellinghamo nepasitenkinimą keitimu: „Jis privalo gerbti sprendimą“

2025-11-17 11:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 11:13

Anglijos rinktinės vyriausiasis treneris Thomas Tuchelis po tobulai užbaigtos pasaulio futbolo čempionato atrankos teigė, jog Jude‘as Bellinghamas turi susitaikyti su sprendimais ir juos gerbti po to, kai saugas išreiškė nepasitenkinimą dėl atlikto keitimo.

Jude'as Bellinghamas | Scanpix nuotr.

0

„Tai yra sprendimas ir jis turi su tuo susitaikyti. Jo komandos draugas laukė prie šoninės linijos, todėl jis turi priimti ir gerbti sprendimą. Mačiau, kad jis nebuvo patenkintas. Manau, kad jei turi tokius žaidėjus, kaip Jude‘as, kurie yra tokie konkurencingi, jiems tai niekada nepatiks, bet mano žodis galioja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai yra įsipareigojimas ir pagarba vieni kitiems, todėl kol kažkas laukia, mes nepakeisime savo sprendimo vien dėl to, kad kažkas mojuoja rankomis“, – situaciją pakomentavo strategas.

Priminsime, jog Anglijos rinktinėje atrankoje iškovojo visas 8 pergales, nepraleido nei vieno įvarčio ir užtikrintai iškovojo tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę.

