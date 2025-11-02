Tubelis: apie pirmąjį derbį iš kitos barikadų pusės ir pažįstamus varžovų veidus

Banguotame mače Tomo Masiulio auklėtiniai triumfavo 79:75, o išskirtiniu šios dramos veikėju tapo Ąžuolas Tubelis.
Tarpsezoniu „Rytą“ į „Žalgirį“ iškeitęs aukštaūgis pasirodė starto penkete ir per 25 minutes surinko 12 taškų bei tapo trečiu naudingiausiu žaidėju nugalėtojų gretose.
Po rungtynių jis teigė miegojęs geras ir ypatingų emocijų nejautęs, nors žaidė prieš gerai pažįstamus veidus ir puikiai suprato mačo svarbą.
„Visų pirma, mums reikėjo nusiraminti, nes, kaip treneris sakė, nesumetėme savo laisvų metimų ir visi pradėjome užsidegę lėkti bei mesti ne savo metimus. Nusiraminome ir atakoje po atakos, su gera gynyba, grįžome“, – teigė puolėjas.
– Rungtynių pradžioje buvo dvigubos savaitės nuovargio?
– Meluočiau, jei sakyčiau, kad nebuvo. Aišku, kad jaučiasi, dvejas intensyvias rungtynes sužaidėme prieš labai geras komandas, dar „Rytas“ dabar. Svarbiausia buvo sustabdyti jų greitą žaidimą, nesuteikti antrų šansų, neleisti antrame kėlinyje nusiimti kamuolių puolime, kuriuos turėjo net aštuonis, bet vėliau susitvarkėme su tuo ir laimėjome.
– „Ryto“ lyderiai Jerrickas Hardingas ir Ignas Sargiūnas per pirmą kėlinį sumetė 20 taškų. Kas vėliau suveikė gynyboje prieš juos?
– Manau, kad nieko labai nekeitėme, gale rungtynių visi pradėjome keistis, bet, manau, mūsų mažiukai patys dar labiau užsivedė ir priėmė tai asmeniškai. Susitvarkėme kaip komanda, žinojome, nuo ko galima truputį giliau padėti ir tai suveikė.
– Kaip pats jautėtės žengdamas į aikštelę? Praėjusį sezoną dar buvote kitoje barikadų pusėje...
– Nežinau, man labai nepaprastos, bet įprastos rungtynės. Stengiesi nekreipti dėmesio į pašalinį šurmulį. Kai žengiu į aikštelę, atiduodu visą save „Žalgiriui“. Žaidžiu už „Žalgirį“ ir labai smagu, kad laimėjome.
– Treneriai ruošiantis rungtynėms turėjo klausimų apie „Ryto“ sistemą?
– Gal porą derinių likę iš praeitų metų, o visa kita – pasikeitę.
– Aikštėje jautėsi, kad geriau pažįstate varžovus nei įprastose rungtynėse?
– Taip, vis tiek su puse komandos esu žaidęs. Žinai, ko gali tikėtis, kai gauna kamuolį. Buvo tokių smulkmenėlių.
– Trejos rungtynės, trys pergalės. Ką tai pasako apie „Žalgirio“ veidą?
– Labai gerai. Reiškia, kad kažką gerai darome. Reikia tik nesustoti. Dabar visi apie tai pamirš ir žiūrėsime, ką galime kitą savaitę.
– „Rytas“ šią savaitę tapo rimčiausiu priešininku?
– Visi rimti, kiti gal skaido, kas yra rimčiau, man tai visi vienodi. Vienose rungtynėse labai gale pabėgome, man asmeniškai, buvo intensyvios, stengiausi gnyboje ir tik pabaigoje puolimas atsidarė. Labai pavargęs esu, nemeluosiu, nuovargis yra, bet nekantrauju vėl važiuoti.
– Prabėgo pirmasis Eurolygos mėnuo, kur labiausiai liko vietos patobulėti?
– Nežinau, po kiekvienos minutės pertraukėlės išeiname, susiburiame ir apsitariame. Tiek po treniruotės, prieš treniruotes pasitariame, ką galime padaryti geriau. Kiekvieną dieną tiek Cisco, tiek Nigelas, tiek Lo kažką priduria. Labai daug patirties turintys žaidėjai, iškart lengviau pasidaro aplink juos.
– Po trijų pergalių treneris žadėjo laisvadienių?
– Pirmadienį – poilsis, bet vis tiek daugelis ateis į areną, gal kažką profilaktiškai savo kūnui atstatyti, pasinaudoti voniomis ar pirtimis.
– Nigelas Williamsas-Gossas yra tarsi antras treneris, kiek jis padeda, kai negali žaisti?
– Padeda, šūkauja nuo suolo. Gale sėdi, bet girdisi, rūbinėje taip pat. Grįžtant per ilgąją pertrauką, jei turi kažką pridėti – prideda, kiekvienam kažką pasako, ką mato iš šono. Tikrai, tegul jis čia tik būna, o kai mes jo klausome, viskas neblogai gaunasi.
– Gerai miegojote prieš derbį?
– Visiškai, be problemų, dešimt valandų.
– Sylvainas Francisco po dvigubos Eurolygos savaitės socialiniuose tinkluose skelbė, kad pagrindinis mūšis liko sekmadienį. Galite palyginti požiūrį į derbį „Ryto“ ir „Žalgirio“ stovyklose?
– Normalu, kad kai kuriems tai yra nauja, kas neturi derbių patirties. Gal tiems žaidėjams reikia prieiti ir papasakoti, kad mums, lietuviams, tai yra svarbu. Tas pats buvo ir „Ryte“, lietuviai supažindina užsieniečius ir su tuo eini. Nelabai ką galiu pridurti.
– Praėjusį sezoną žaidėte kartu su Gyčiu Masiuliu ir jį gerai pažįstate, bet gal treneris turėjo papildomų patarimų, kaip bausti sūnų?
– Ne, Gytis irgi yra tylus, bet viduje užsivedęs, žaidžia su pilna jėga. Būna, net nustebina, lipa per galvas ant kamuolių, nėra svarbu. Gal ir norėjo kažką prieš tėtį įrodyti, bet tikrai geras žaidėjas.
– Atmosfera pranoko Eurolygą?
– Iš garso, man visada yra gerai, švilpia, kai priešininkai turi kamuolį. Sunku palyginti, kai taip cypia į ausis. Gerai, kai namie žaidi. Labai smagu.
