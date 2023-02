Trys Ronaldo įvarčiai vedė „Al-Nassr“ į triuškinamą pergalę

Cristiano Ronaldo 18-ąją minutę užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Al-Nassr“ į priekį 1:0. Portugalas 23-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

C. Ronaldo 44-ąją minutę surengtos greitos atakos metu tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir šių rungtynių rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

CRISTIANO RONALDO SCORES HIS SECOND HAT TRICK IN THREE GAMES ⚡ pic.twitter.com/uDwhFDbS9E