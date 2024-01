Trečiasis Dakaro etapas: Vaidotą Žalą aplenkęs Benediktas Vanagas finišavo dešimtuke

Šio greičio ruožo išskirtinumas buvo tas, kad komandos vakare technikų pagalba naudotis galės vos pora valandų. Visgi lengvumu etapas nepasižymėjo, tad lenktynininkams teko pasisaugoti.

Ryte dalyviai turėjo 123 km pervažiavimą iki greičio ruožo, tuomet 437 km greičio ruožo ir dar 172 km pervažiavimų – viso 732 km.

Skelbiama, kad šį kartą Dakaro etapą sudarė 5 proc. asfalto, 56 proc. žvyrkelio, 17 proc. smėlio, 9 proc. kopų ir 12 proc. akmenuoto kelio.

Pirmadienį Dakaro dalyvių laukia jau trečiasis greičio ruožas, kuris pradės klasikinio maratono pradžią, kai po finišo dalyviai turės tik 2 valandas susiremontuoti automobilį ir su technikais pasuks skirtingais keliais.

Motociklų klasė

Šiandien greičiausias buvo čilietis Pablo Quintanilla, trasą įveikęs per 4 val. 37 min. 42 sek. Nuo jo 1 min. 38 sek. atsiliko ispanas Joanas Barreda Bortas, o 1 min. 46 sek. – vos prieš 5 savaites per treniruotę koją susilaužęs argentinietis Kevinas Benavidesas. Visgi išdalinus baudas už greičio viršijimą viskas pasikeitė.

Bendroje įskaitoje vis dar pirmauja Botsvanos motociklininkas Rossas Branchas, nuo jo 3 min. 11 sek. atsilieka Jose Ignacio Cornejo Florimo ir 5 min. 8 sek. Ricky Brabecas. Šis greičio ruožas itin nepasisekė britui Samui Sunderlandui, kuris dėl gedimo trasoje stovėjo daugiau nei 3 valandas ir galiausiai pripažino, kad Dakaras jam yra baigtas. S.Sunderlandas 2021 m. buvo trečias, 2022 m. – pirmas, o 2023 m. Dakarą baigė po pirmojo greičio ruožo.

Nesėkmė ištiko ir penktą savo Dakarą važiavusį Sebastianą Buhlerį. Likus vos 80 km iki finišo, S.Buhleris patyrė avariją ir nors buvo sąmoningas, tačiau jautė didelius nugaros skausmus. Prie jo sustojo Toby Price'as ir Skyleris Howesas, o S.Buhleris buvo išgabentas sraigtasparniu, tuo tarpu T.Price'ui ir S.Howesui bus kompensuotas laikas. Bendroje įskaitoje M.Siliūnas užima 65-ą vietą.

„Ultimate“ automobilių klasė

Šiandien tarp automobilių greičiausias buvo vakar su Vaidotu Žala konfliktą turėjęs brazilas Lucasas Moraesas („Toyota“), kuris 437 km įveikė per 4 val. 14 min. 41 sek. Jis startavo iš 9-osios pozicijos, visą distanciją laikėsi tarp 10 arba net 5 geriausių ir pabaigoje spurtavo bei 9 sekundėms aplenkė švedą Martiną Ekstromą („Audi“). Trečią poziciją užėmė Saudo Arabijos lenktynininkas Yazeedas Al Rajhi („Toyota“), kuris nuo lyderio atsiliko 1 min. 9 sek.

Problemų trasoje turėjo katarietis Nasseras Al-Attiyah („Prodrive“), kuris po 96 km buvo nukritęs į 8-ą vietą, tačiau vėliau spurtavo ir paskutiniuosiuose kilometruose net buvo pirmas, tačiau galiausiai finišavo 4-as (+00:01:33). Trasoje šiek tiek buvo sustojęs ir Carlosas Sainzas („Audi“), kuris šiandien užėmė 5-ą poziciją (+00:03:29). Prancūzas Stephane'as Peterhanselis prarado daug laiko tarp 38 ir 135 kilometrų, tačiau vėliau važiavo greičiau ir sugrįžo į greičiausių dešimtuką bei nuo lyderio atsiliko 7 min. 49 sek.

Itin nesėkmingai greičio ruožas susiklostė belgui Guillaume'ui De Meviusui („Toyota“), kuris kelis šimtus kilometrų važiavo antras arba pirmas, tačiau tada šiek tiek ilgiau nei 20 minučių buvo sustojęs ir nukrito už trisdešimtuko ribos. Kol kas finišo jis nėra pasiekęs. Vaidotas Žala nuo lyderio L.Moraeso atsiliko 14 min. 10 sek. ir šiandien buvo 10-as.

V.Žala pirmuosius kilometrus įveikė labai greitai, tačiau vėliau greičiausiai stojo keistis rato ir prarado šiek tiek laiko. Visgi vėliau jis sugebėjo išlaikyti greitą tempą ir aplenkė ne vieną greitą varžovą. Benediktas Vanagas šiandien tarp lietuvių buvo greičiausias ir stabiliausias bei nuo lyderio L.Moraeso atsiliko 11 min. 26 sek. ir užėmė 9-ą vietą. Jis 2 min. 44 sek. aplenkė V.Žalą.

Keturračių klasė

Šiandien geriausiai sekėsi prancūzui Alexandre'ui Giroudui, kuris trasą įveikė per 5 val. 43 min. 34 sek. Nuo jo tik 18 sek. atsiliko argentinietis Manuelis Andujaras, o 6 min. 17 sek. – slovakas Juraj Varga. Prieš tai bendrosios įskaitos lyderis brazilas Marcelo Medeiros šį kartą nuo lyderio atsiliko net 28 min. 1 sek.

Bendroje įskaitoje rokiruotė – J.Varga kyla į pirmą vietą bei 1 min. 21 sek. lenkia M.Andujarą. Nuo J.Vargo net 14 min. 52 sek. atsilieka M.Medeiros bei 22 min. 13 sek. – A.Giroudas. Apie Laisvydo Kanciaus sveikatos problemas dar vakar užsiminė V.Žala, o pats L.Kancius šiandien važiavo gana lėtai, prarado dar daugiau laiko ir nuo lyderio A.Giroudo atsiliko 45 min. 50 sek. bei užėmė 6-ą vietą.

Nors L.Kancius išliks penktoje bendrosios įskaitos vietoje, tačiau iš jos pajudėti aukštyn bus praktiškai neįmanoma be varžovų klaidų. „Dar viena diena, kai džiugina pasiektas finišas, bet ne rezultatas. Šiandien greičio ruožą baigiu šeštoje vietoje, bendroje įskaitoje išlaikau penktą vietą, tačiau laiko deficitas iki lyderio didėja iki daugiau nei 1 val. 20 min. Varžybų pradžia tikrai ne pavyzdinė, bet reikia važiuoti toliau, nes Dakare niekas nesibaigia tol, kol nekertama paskutinio greičio ruožo finišo linija, o iki jos dar tolokai“, – rašė L.Kancius.

Šio etapo eigą, kaip įprasta, buvo galima sekti naujienų portale tv3.lt, o visas dakaro naujienas galite rasti specialiame 2024-ųjų Dakaro polapyje.

Etapo rezultatai:

Pirmasis trečio greičio ruožo finišą kirto Vaidotas Žala. Jis 438 km įveikė per 4 val. 29 min ir 1 sek. Nuo lyderio Lucaso Moraeso jis atsilieka 14 min. 10 sek. ir trečiame Dakaro ralio etape yra 10-as.

Bendroje įskaitoje lenktynininkas iš11–osios vietos bendroje įskaitoje pakilo į 10-ą, kadangi blogą greičio ruožą turėjo Guerlainas Chicheritas, praradęs nemažai laiko.

Neilgai trukus antras finišą pasiekė Benediktas Vanagas, kuris distanciją įveikė per 4 val. 26 min. ir 17 sek. Jis užėmė 9-ąją vietą. Bendroje įskaitoje lietuvis yra 15-oje vietoje.

Modestas Siliūnas distanciją įveikė per 6 val. 24 min. ir 46 sek. ir motociklų klasėje kol kas yra 65-as.

Etapo eiga:

15:50 val. E.Gelažninkienė buvo sustojus daugiau nei pusvalandžiui, tačiau dabar tęsia greičio ruožą.

15:47 min. R.Baciuška artėja finišo link, tačiau jo laikas bus tik apie dešimtas.

15:45 val. V. Jurkevičius pasiekį finišą! Jis nuo lyderio atsiliko 1 val. 2 min. 42 sek. ir bus tarp 42-43 pozicijos.

14.48 val. M. Siliūnas jau finiše! Jis distanciją įveikė per 6 val. 24 min. ir 46 sek. ir šiuo metu yra ties 60-65 pozicija.

Jau beveik valandą sustojęs V. Jurkevičius po 352 km žengia 41-as (+54 min. 18 sek.), o G. Petrus po 249 km – 50-as (+42 min. 59 sek.).

E. Gelažninkienė yra įveikusi 201 km ir rikiuojasi 20-a (+30 min. 05 sek.).

A. Kanopkinas įveikė 352 km ir nuo lyderio atsilieka 1 val. 12 min. 20 sek.

14.35 val. R. Baciuška po 310 km žymos iškrito iš greičiausiųjų dešimtuko ir dabar nuo lyderio atsilikdamas 18 min. 51 sek. rikiuojasi 11-oje vietoje.

Paskutiniame tarpiniame finiše L. Kancius tarp keturračių kol kas yra 5-as, bet jį nuo lyderio skiria net 41 min. 41 sek.

14.20 val. Greičio ruožo finišą pasiekė ir B. Vanagas! Lietuvis distanciją įveikė per 4 val. 26 min. ir 17 sek. ir beveik trimis minutėmis aplenkė V. Žalą. Kol kas jis rikiuojasi 9-oje vietoje, iš kurios ir išstūmė tautietį. Nuo lyderio jis atsilieka 11 min. 26 sek.

14.08 val. V. Žala – finiše! Visą distanciją jis įveikė per 4 val. 29 min. ir 1 sek. Kol kas lietuvis rikiuojasi 9-as, tačiau jo vieta dar keisis.

Jau dabar aišku, kad V. Žala bendroje įskaitoje bus dešimtas ir tik 1 min. 14 sek. atsiliks nuo S. Loebo.

🏁 Stage 3️⃣ - Cars 🚗



Provisional top 3:

🥇 Lucas Moraes

🥈 Mattias Ekström

🥉 Yazeed Al Rajhi



1️⃣st Dakar stage victory for Moraes 👏

🏆 @YazeedRacing takes the overall lead



See the full results and standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2024 pic.twitter.com/JtoV7j3iTu — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

13.59 val. Tiek V. Žala, tiek B. Vanagas jau pasiekė paskutinę 404 km žymą. Lenktynininkai atitinkamai 13 min. 51 sek. ir 10 min. 58 sek. atsilieka nuo lyderio. Šiuo metu V. Žala yra 10-as, o B. Vanagas – 9-as, tačiau pozicijos gali pasikeisti, kai žymą kirs daugiau dalyvių.

Dešimtukyje tvirai laikosi ir V. Paškevičiaus ekipažas, kuris po 201 km nuo lyderio atsilieka 13 min. 48 sek. ir užima 7-ą vietą.

13.45 val. R. Baciuška po 249 km rikiuojasi 9-as (+12 min. 30 sek.). Stabiliai tarp „Challenger“ dalyvių pirmauja 18-metis Erykas Goczalas.

13.29 val. B. Vanagas ir V. Žala yra įveikę po 352 km ir iki finišo jiems liko 85 km. Šiame tarpiniame finiše V. Žala nuo lyderio N. Al-Attiyah atsilieka 9 min. 21 sek., o V. Žala – 12 min. 18 sek. Lietuvius skiria 2 min. 57 sek.

12.50 val. Automobilių įskaitoje lenktynininkai po truputį pradeda pasiekti 310 km žymą, kurią pravažiavo ir V. Žala. Jis kol kas nuo lyderio L. Moraes atsilieka 12 min. 34 sek. ir yra 9-as, tačiau tikrai dar nukris, nes tokią distanciją įveikė tik 13 ekipažų.

L. Kanciaus tempas šiandien nėra geras – po 310 km jis 32 min. 45 sek. atsilieka nuo A. Giroudo. Žiūrint bendrą virtualią lentelę, lietuvis po 249 km taško išlieka 5-as, tačiau nuo A. Giroudo jį skiria daugiau nei 40 minučių.

12.21 val. Po 135 km ant dešimtuko ribos vis dar laikosi R. Baciuška, kuris nuo lyderio atsilieka 7 min. ir 29 sek. „Ultimate“ klasėje po 249 km 9-oje vietoje bando išsilaikyti B. Vanagas, kurį nuo lyderio skiria 5 min. ir 53 sek.

Pastarąją žymą jau įveikė ir V. Žala, kuris kol kas yra 13-oje vietoje (+8 min. 15 sek.).

SSV motobagių klasėje E. Gelažninkienė po 96 km rikiuojasi 19-a (+16 min. 4 sek.). Sunkvežimių įskaitoje tokį pat atstumą įveikęs V. Paškevičiaus ekipažas yra 7-as (+5 min. 12 sek.).

12.04 val. M. Siliūnas po 249 km rikiuojasi 64-as (+00:56:22). L. Kancius taip pat įveikė 249 km ir tarp keturračių yra 6-as (+00:25:26). A. Kanopkinas po 201 km keturračių įskaitoje– 8-as (+00:38:22).

R. Baciuškai kol kas pakilti dar nepavyksta. Jis ir po 135 km yra 10-as (+00:07:29).

11.52 val. B. Vanagas taip pat įveikė 201 km ir šiame punkte nuo lyderio G. De Meviuso atsilieka 6 min. 7 sek. Jis vis dar 2 min. 54 sek. lenkia V. Žalos ekipažą. B. Vanagas vis dar turėtų išlikti aplink 10-ą vietą.

11.22 val. Pirmuosius 26 km įveikė Emilija Gelažninkienė ir rikiuojasi 17-a (+4 min. 43 sek.). V. Žala po 135 km nuo lyderio atsilieka 7 min. 20 sek. ir yra 21-as.

L. Kancius jau yra pasiekęs 201 km žymą ir nuo lyderio atsilikdamas 21 min. 42 sek. kol kas yra 5-as, bet dar turėtų nukristi.

11.03 val. Pirmuosius 26 km įveikęs Vaidoto Paškevičiaus ekipažas tarp sunkvežimių kol kas rikiuojasi 8-as. R. Baciuška po 38 km žymos nuo lyderio atsilieka 4 min. 22 sek. ir preliminariai užima 12-ą vietą.

135 km atžymą pasiekęs B. Vanagas vis dar demonstruoja nuostabų greitį ir kol kas rikiuojasi 9-oje vietoje nuo lyderio atsilikdamas 4 min. 5 sek. Tokį pat atstumą nuvažiavęs V. Žala kol kas yra 18-as (+7 min. 20 sek.).

Prieš savo startą Gintas Petrus pasidalino mintimis:

10.41 val. 96 km įveikęs B. Vanagas – kol kas dešimtuke! Jis nuo lyderio atsilieka 2 min. 45 sek., o V. Žalą lenkia beveik 4 min.

10.29 val. Po 96 km V. Žala nuo lyderio atsilieka 6 min. ir 2 sek. Tuo tarpu R. Baciuška 26 km įveikė per 20 min ir 5 sek. ir preliminariai yra 8-as.

10.11 val. Po 38 km B. Vanagas „Ultimate“ klasėje aplenkė V. Žalą ir preliminariai važiuoja 14-as nuo lyderio atsilikdamas 1 min. 52 sek. Tuo tarpu V. Žalą nuo lyderiaujančio R. Dumaso skiria 4 min. ir 39 sek. Kol kas jis yra 26-as ir tikėtina, kad buvo trumpam sustojęs

9.57 val. 26 km jau nuvažiavo ir B. Vanagas, kuris nuo V. Žalos atsilieka 20 sek., o nuo lyderio – 1 min. 9 sek.

Kelionę trečiame greičio ruože pradėjo ir Vladas Jurkevičius, o po keletos minučių T3 motobagių klasėje startuos ir Rokas Baciuška.

9.45 val. Pirmieji 26 km – jau V. Žalos ekipažo kišenėje. Po jų lietuvis nuo lyderio atsilieka tik 49 sek. Trasoje jau ir Benedikto Vanago komanda.

9.20 val. Į greičio ruožą pajudėjo ir V. Žala! Tuo tarpu M. Siliūnas prarado dar šiek tiek laiko ir po 96 km nuo lyderio atsilieka 30 min. ir 11 sek.

9.05 val. Vis dar 7 min. nuo lyderio atsiliekantis L. Kancius po 38 km nukrito į 7 vietą. A. Kanopkinas rikiuojasi kolegai iš paskos ir nuo lyderio atsilieka 9 min. 52 sek.

Stage 3️⃣ - Quads ⚙️



Provisional top 3 after 96km:

1️⃣ Alexandre Giroud ⏱1:24:49

2️⃣ Manuel Andujar ⏱+20’’

3️⃣ Juraj Varga ⏱+2'41’’



Overall leader Marcelo Medeiros is losing time to his rivals.



Follow the race live 👉https://t.co/BrruP0oEtI#Dakar2024 pic.twitter.com/ZhZp9sVyIm — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

8.48 val. Į trasą išriedėjo ir pirmieji automobilių klasės atstovai. Iš lietuvių pirmasis startuos Vaidotas Žala, kurio startas yra 9.15 val. Lietuvos laiku.

8.27 val. L. Kancius taip pat jau įveikė pirmus 38 km ir kol kas išlaiko 5-ą poziciją keturračių klasėje. Nuo lyderio jį skiria 7 min.

8.20 val. Po 38 km M. Siliūnas savo klasėje rikiuojasi 50-as ir nuo lyderio atsilieka 11 min. 20 sek.

Vlado Jurkevičiaus ekipažas taip pat ruošiasi savo startui:

7.58 val. Startavo ir du lietuviai keturračių klasėje – Laisvydas Kancius ir Antanas Kanopkinas. Po 26 km šioje klasėje kol kas pirmauja brazilas Marcelo Madeirosas.

7.29 val. Pirmasis greičio ruožą pradėjo motociklininkas Modestas Siliūnas. Netrukus į trasą turėtų išriedėti ir Laisvydas Kancius.

Motociklų klasėje po pirmųjų 38 km kol kas lyderiauja lenktynininkas iš Botsvanos Rossas Branchas, šį atstumą įveikęs per 31 min. 44 sek.

🗺 Rocks, dunes and dust on the menu, another tough stage ahead!



🗣 Race director David Castera takes you through the 3rd stage of the #Dakar2024 with @aramco pic.twitter.com/12PkF6w5De — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

Lietuvių starto laikai:

7.27 val., 60 pozicija – Modestas Siliūnas – motociklų klasė

7.39 val., 5 pozicija – Laisvydas Kancius – keturračių klasė

7.56 val., 6 pozicija – Antanas Kanopkinas – keturračių klasė

9.15 val., 14 pozicija – Vaidotas Žala ir portugalas Paulo Fiuza – „Ultimate“ klasė

9.31 val, 24 pozicija – Benediktas Vanagas ir estas Kuldaras Sikkas – „Ultimate“ klasė

9.49 val., 37 pozicija – Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Paliukėnas – „Ultimate“ klasė

10.04 val., 10 pozicija – Rokas Baciuška ir ispanas Oriolas Vidalis Montijano – „Challenger“ T3 motobagių klasė

10.20 val., 50 pozicija – Gintas Petrus ir portugalas Jose Marquesas – „Ultimate“ klasė

10.43 val., 19 pozicija – Emilija Gelažninkienė ir Arūnas Gelažninkas – T4 SSV lengvųjų motobagių klasė

10.32 val., 17 pozicija – Vaidotas Paškevičius, Gytis Gaspariūnas ir Albertas Veliamovičius – sunkvežimių klasė