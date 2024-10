Tragiška žinia: žuvo su lietuviu Maroke lenktyniavęs motociklininkas

Organizatorių teigimu, antrą kartą Maroko ralyje dalyvavęs 46-erių sportininkas kopose krito nuo motociklo. Medikams vėliau išgelbėti jo gyvybės nepavyko.

„Į įvykio vietą greitai atvyko medikų sraigtasparnis. Fredericas skubiai buvo nugabentas į ligoninę, bet išgelbėti jo gyvybės nepavyko“, - skelbiama organizatorių pranešime.

RIP FRÉDÉRIC BAUDRY 🙏🏻

Very sad moments in Morocco. My thoughts are with his family and loved ones. https://t.co/MFW6wTVT2k