Tiesiogiai: Europos čempionato D grupėje susitinka Prancūzija ir dar nelaimėjusi Lenkija

Šių dviejų rinktinių susitikimas prasidės 19 val., o jį tiesiogiai nuo 18.40 val. transliuos TV6 kanalas ir tv3.lt. Rungtynių transliaciją galite rasti naujienos viršuje.

D grupėje viena čempionato favoričių Prancūzija yra vieną kartą laimėjusi ir vieną kartą sužaidusi lygiosiomis bei turi 4 taškus. Tiek pat taškų grupėje turi ir Nyderlandai.

Tuo tarpu Lenkija papulti į kitą etapą jau nebeturi, tačiau komandos vyr. treneris į rungtynes žiūri viltingai.

„Tiesa, jog neturime šansų patekti į atkrintamąsias kovas, tačiau neabejoju žaidėjų motyvacija. Jie labai sunkiai dirbo, tikiuosi, kad surengsime gerą pasirodymą. Žinoma, esame nusivylę susidariusia situacija, tačiau manau, kad vis tiek iš šio turnyro parsivešime gerų prisiminimų“, – prieš rungtynes kalbėjo Lenkijos strategas Michailas Probierzas.

1 kėlinys:

5 min. Ousmane’as Dembele po kampinio smūgiavo kamuolį į baudos aikštelę, tačiau smūgis buvo per stiprus ir kamuolys išlėkė už aikštės ribų.

Komandų startinės sudėtys:

🇫🇷 Barcola, Mbappé and Dembélé lead the line for France 👊#EURO2024 | #FRAPOL pic.twitter.com/imO6ZSApK2