Lenkai liko be pergalių – paskutinėse grupės rungtynėse su Prancūzija sužaidė lygiosiomis

Lenkijai šios lygiosios padovanojo vienintelį tašką Europos čempionate, o Prancūzija su 5 taškais D grupėje rikiuojasi antra. Į pirmąją vietą po įspūdingai pasiektos pergalės pakilo Austrijos rinktinė, į trečią vietą nustumdama pirmavusius Nyderlandus.

Pirmo kėlinio pradžioje aktyviau žaidė Prancūzijos rinktinė. 5 min. Ousmane’as Dembele po kampinio smūgiavo kamuolį į baudos aikštelę, tačiau smūgis buvo per stiprus ir kamuolys išlėkė už aikštės ribų.

Dar vieną progą prancūzas turėjo 19 min., kai gavo tikslų perdavimą į baudos aikštelę ir smūgiavo. Kamuolys skriejo link vartų vidurio, tačiau Lukaszas Skorupski puikiai apsaugojo savo komandą nuo varžovų įvarčio.

Įsibėgėjus kėliniui du gerus šansus turėjo ir Robertas Lewandowski. 32-ą minutę į lenko kėslus sureagavo varžovų vartininkas, o 34-ą minutę smūgis galva kamuolį pasiuntė visai šalia kairiojo virpsto.

50 min. Kylianas Mbappe atliko tikslų smūgį į baudos aikštelės kraštą, tačiau jo bandymas greta dešiniojo vartų virpsto. Vėliau prancūzas bandė sukurti dar vieną pavojingą progą, bet ir ji įvarčiu nepavirto.

Galiausiai 56 min. K. Mbappe noras pelnyti įvartį išsipildė. Jo 11 metrų baudinys nepaliko jokių šansų Lenkijos vartininkui – 1:0.

79-ą minutę savo šansą su 11 m baudiniu išnaudojo ir R. Lewandowskis, kuris nukreipė kamuolį į kairįjį apatinį kampą po Mike'o Maignano ištiesta ranka.

Vėliau komandoms nepavyko išnaudoti savųjų progų ir rinktinės pasidalino po tašką.

2 kėlinys:

79 min. ĮVARTIS!!! Savo šansą su 11 m baudiniu iš antro karto išnaudojo ir R. Lewandowskis, kuris nukreipė kamuolį į kairįjį apatinį kampą po Mike'o Maignano ištiesta ranka (1:1).

66 min. Antoine'o Griezmanno smūgiuotą kamuolį sėkmingai blokavo varžovas.

56 min. ĮVARTIS!!! Galiausiai K. Mbappe noras pelnyti įvartį išsipildo. Jo 11 metrų baudinys nepaliko jokių šansų Lenkijos vartininkui – 1:0!

50 min. Kylianas Mbappe atliko tikslų smūgį į baudos aikštelės kraštą, tačiau jo bandymas greta dešiniojo vartų virpsto. Vėliau prancūzas bandė sukurti dar vieną pavojingą progą, bet ir ji įvarčiu nepavirto.

1 kėlinys:

45+2 min. Į ilgąją pertrauką komandos išsiskyrė taikiai – 0:0.

34 min. Dar viena gera proga lenkų žvaigždei. R. Lewandowski smūgiavo galva visai šalia kairiojo virpsto ir kamuolys paliko aikštę.

32 min. Robertas Lewandowskis po tolimo perdavimo priėmė kamuolį, bet Mike'as Maignanas puikiai sureaguoja į lenkų kėslus.

19 min. O. Dembele gavo tikslų perdavimą į baudos aikštelę ir smūgiavo. Kamuolys skriejo link vartų vidurio, tačiau Lukasz Skorupski vėl puikiai apsaugo savo komandą nuo varžovų įvarčio.

11 min. Theo Hernandezas įsiveržė į baudos aikštelę, gavo gerą perdavimą ir nestipriai smūgiavo į kairįjį vartų kampą, tačiau Lenkijos vartininkas sėkmingai atlaiko šį smūgį.

5 min. Ousmane’as Dembele po kampinio smūgiavo kamuolį į baudos aikštelę, tačiau smūgis buvo per stiprus ir kamuolys išlėkė už aikštės ribų.

Komandų startinės sudėtys:

🇫🇷 Barcola, Mbappé and Dembélé lead the line for France 👊#EURO2024 | #FRAPOL pic.twitter.com/imO6ZSApK2