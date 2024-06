Nyderlandų kirčius atlaikiusi Austrijos rinktinė pasiekė itin svarbią pergalę

Ši pergalė austrams yra ypač svarbi. Nors prieš šio vakaro D grupės mačus Austrijos rinktinė buvo trečioje lentelės vietoje, dabar pakilo į pirmąją vietą su 6 taškais ir užtikrintai pateko į kitą etapą.

Jau 7-ąją minutę Austrijai nusišypsojo laimė, kai nesėkmingas Donyello Maleno spyris į savus vartus padovanojo austrams galimybę išsiveržti į priekį – 1:0.

Vėliau Nyderlandai nieko nelaukdami ėmė kurtis sau progas. 14-ą minutę Nyderlandų futbolininkas Tijjani Reijndersas gavo idealų perdavimą aikštės viduryje, bet kamuolys praskriejo prie dešiniojo vartų virpsto.

Vėliau 23 min. Donyellis Malenas sulaukė perdavimo ir rado erdvės smūgiui. Nors vartininkas nebūtų sugebėjęs jo atremti, tačiau kamuolys praskrieja šalia virpsto.

Dar vieną šansą kėlinio pabaigoje turėjo ir Memphis Depay, bet smūgis galva buvo netikslus.

Vos prasidėjus antrajam kėliniui Cody Gakpo sėkmingai išlygino rezultatą. 46 min. jis sulaukė gero Xavi Simonso perdavimo į baudos aikštelę ir tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą.

Visgi nereikėjo ilgai laukti ir austrų reakcijos. 59 minutę Romano Schmidas vėl išvedė Austriją į priekį, kai smūgiu galva pataikė į apatinį kairįjį vartų kampą.

Vėliau komandos tarsi pašėlo. 78 min. Memphis Depay išgelbėjo Nyderlandus ir išlygino rezultatą (2:2), tačiau tuo jie džiaugtis galėjo vos pora minučių.

Jau 80-ą minutę Christophas Baumgartneris išvedė Marcelį Sabitzerį į baudos aikštelę, o šis sėkmingai pasiuntė kamuolį į vartus – 3:2.

90+3 min. Micky van de Venas atliko perdavimą į baudos aikštelę, bet Patrickas Pentzas gerai sureagavo ir užgniaužė ataką.

2 kėlinys:

86 min. Dar viena gera proga Nyderlandų rinktinei. Krisdamas smūgį atliko W. Weghorstas, bet jis nepataikė į vartus.

80 min. ĮVARTIS!!! Neįtikėtina! Nyderlandų džiaugsmas dėl lygaus rezultato tetruko pora minučių. Christophas Baumgartneris išvedė Marcelį Sabitzerį į baudos aikštelę, o šis sėkmingai pasiuntė kamuolį į vartus – 3:2.

78 min. ĮVARTIS!!! Memphis Depay gelbėja Nyderlandus (2:2)! Woutas Weghorstas gavo kamuolį ir perdavė jį M. Depay , kuris gražiai išnaudojo progą ir įmušė įvartį.

59 min. ĮVARTIS!!! Romano Schmidas vėl išveda Austriją į priekį! Austras aukštai pakilo pasitikti perdavimo ir smūgiu galva pataikė į apatinį kairįjį vartų kampą.

46 min. ĮVARTIS!!! Cody Gakpo lygina rezulatą – 1:1! Xavi Simonsas pasiuntė puikų perdavimą komandos draugui į baudos aikštelę, o šis tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą.

1 kėlinys:

45+2 min. Po pirmojo kėlinio Austrija priekyje – 1:0.

42 min. Memphis Depay pakilo virš gynėjų ir smūgiavo galva, tačiau vartininkui pasisekė, nes kamuolys praskriejo šalia dešiniojo vartų virpsto.

23 min. Dar viena puiki proga Nyderlandams! Donyellis Malenas sulaukė perdavimo ir rado erdvės smūgiui. Nors vartininkas nebūtų sugebėjęs jo atremti, tačiau kamuolys praskrieja šalia virpsto.

14 min. Koks šansas! Nyderlandų futbolininkas Tijjani Reijndersas gavo idealų perdavimą aikštės viduryje, bet kamuolys praskriejo prie dešiniojo vartų virpsto.

7 min. ĮVARTIS!!! Dar vienas įvartis į savus vartus šiame čempionate… Nesėkmingas Donyello Maleno spyris padovanojo austrams galimybę išsiveržti į priekį – 1:0.

