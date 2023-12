Teniso legendai atsinaujino grėsminga liga: vilties teikia ankstyva diagnozė

Teniso legenda pažymėjo, kad negalės komentuoti „Australian Open“ turnyro, bet pažadėjo atsigauti iki 2024 m. „Roland Garros“ turnyro.

Ch.Evert pirmą kartą kiaušidžių vėžys buvo diagnozuotas 2022 m. Tuomet po chemoterapijos kurso gydytojai sakė, jog yra 90 proc. tikimybė, kad vėžys neatsinaujins. Deja, ta prognozė nepasitvirtino.

Ch.Evert sesuo Jeanne mirė 2020 m. po dvejus metus trukusios kovos su kiaušidžių vėžiu.

Teniso legendai palaikymą išreiškė buvusi ilgametė jos varžovė Martina Navratilova. Pati čekė jau ne kartą nugalėjo vėžį.

We're in this together! 💪🏼👊🙏 Thanks for the delicious food ⁦@Martina⁩ ❤️ pic.twitter.com/LKgYCTmRMx