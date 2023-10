Teniso karalius augina naują žvaigždę: apmoka tautiečiui viską

Pranešama, kad pirmoji pasaulio teniso raketė stengiasi padėti 20-mečiui tautiečiui Hamadui Medjedovičiui (ATP-107) įsitvirtinti profesionalų tenise. N. Džokovičius H. Medjedovičiui padengia visas su tenisu susijusias išlaidas: sumoka už keliones, trenerio paslaugas ir t.t.

„Novakas man padeda finansiškai ir duoda viską, ko reikia mano karjerai. Jis padengia visas išlaidas. Jis man padėjo, kai to labiausiai reikėjo, ir padeda iki šiol. Džiaugiuosi, kad jis buvo šalia. Ar patikėtumėte, kad Novakas buvo pirmasis, pasveikinęs mane po laimėto titulo Maljorkoje? Tada telefone radau garso įrašą, kuriame – ilgiau nei minutę trukęs Novako sveikinimas. Jis yra legenda, iš jo visada galima gauti patarimų“, - „Sportal“ sakė H.Medjedovičius.

Novak Djokovic is paying all of Hamad Medjedovic’s tennis expenses, traveling costs, coaching, etc:



“Novak Djokovic has been helping me out financially. Giving me whatever I need for my career. He covered it all. He just helped me out when I needed it and is still helping me out… pic.twitter.com/2bzKmjIF3s

