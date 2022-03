Teisėjo bokštelį daužęs tenisininkas Alexanderis Zverevas sulaukė diskvalifikacijos

Po pralaimėto dvejetų mačo vokietis paspaudė rankas varžovams, o tada priėjo prie teisėjo bokštelio ir pradėjo trankyti jį rakete, vos nekliudydamas arbitro kojos, taip liedamas pykti dėl ankstesnio sprendimo įskaityti varžovams tašką. Netrukus pasigirdo sirgalių švilpimas. Turnyro organizatoriai netrukus pranešė, kad vokietis – diskvalifikuojamas.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj