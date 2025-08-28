Tautvydas Sabonis pažadėjo agresyvią „Lions“ gynybą ir prisistatė sirgaliams: „Mes suteiksime jums priežastį mus palaikyti“

„Esu Domantas Sabonis, Londono „Lions“ vyriausiasis treneris. Jei reikėtų apibūdinti save trimis žodžiais, sakyčiau – aistringas, kruopštus ir šeimos žmogus“, – pasakojo T. Sabonis.
T. Sabonis kalbėjo apie tai, ką davė jam darbas skirtingose šalyse.
„Kiekviena patirtis duoda tiek gero, tiek blogo. Iš gerų dalykų mokaisi, bandai suprasti, ką darė treneriai, ką darė žaidėjai, o iš blogų – ko nereikėtų daryti. Tad mokiausi iš kiekvienos skirtingos kultūros – Ispanijos, Lietuvos, net dabar kasdien mokausi iš britiško stiliaus, tiesiog stengiuosi pamatyti, kas veikia, o kas ne“, – sakė T. Sabonis.
Paprašytas apibūdinti savo treniravimo stilių, T. Sabonis žadėjo gynyboje žaisti itin agresyviai.
„Tai klausimas ne man, to reikėtų klausti asistentų ar žaidėjų. Pamatysime. Atiduosime viską šimtu procentų ir žaisime labai agresyviai gynyboje. Būsime aktyvūs, trukdysime, būsime agresyvūs. Tikiuosi, kad vaikinai tikrai supras ko noriu ir kasdien tai demonstruosime. Tai yra tai, ką sirgaliai tikrai pastebės – labai agresyvi gynybinė komanda“, – kalbėjo T. Sabonis.
T. Sabonis teigė, kad dirbti treneriu jį labiausiai įkvepia šeima.
„Mano tėtis, brolis, šeima, žmona, visi aplinkiniai, kurie man padėjo šiame kelyje. Galėčiau įvardinti daug žmonių, bet žmona, brolis ir tėtis tikriausiai yra svarbiausi“, – sakė T. Sabonis.
Kalbėdamas apie „Lions“, T. Sabonis teigė, kad trokšta sugrąžinti Londoną į Europos krepšinio žemėlapį.
„Čia yra daug pozityvios energijos, daug erdvės augti, daug žmonių, kurie nori, kad Londonas vėl atsirastų krepšinio žemėlapyje. Net dabar sakydamas tai jaučiu šiurpuliukus. Norime čia sukurti kažką ypatingo. Kaip ir sakiau, norime sugrąžinti Londoną į Europos krepšinio žemėlapį, – sakė T. Sabonis. – Čia yra daug „žalių“ talentų. Manau, Anglijai, ypač Londonui, tereikia šiek tiek struktūros. Jie eina teisinga kryptimi. Bet turint tokio tipo žaidėjus, tokio tipo atletus, kokiais gali užaugti anglų vaikai, manau, čia yra didžiulis potencialas krepšininkams.“
Galiausiai T. Sabonis perdavė žinutę „Lions“ sirgaliams.
„Noriu pilnos arenos. Noriu daug energijos iš jūsų. Noriu, kad būtumėte šeštasis žaidėjas. Vaikinai kasdien atiduoda save iki galo. Trenerių štabas daro viską, kad paruoštų komandą. Bet su ta papildoma pagalba, su ta energija, su tuo palaikymu mes atiduosime viską. Mes suteiksime jums priežastį mus palaikyti. Ir tikimės, kad per pirmąsias rungtynes arena bus pilna, su tinkama energija padėti šiai komandai vėl įrašyti Londoną į žemėlapį“, – sakė T. Sabonis.
