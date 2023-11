Swiatek pusfinalyje pranoko pirmąją pasaulio raketę, bet finalas – nukeltas

Sekmadienį baigėsi antrasis pusfinalio mačas, kuriame lenkė Iga Swiatek (WTA-2) 6:3, 6:2 patiesė Aryną Sabalenką. Ši dvikova prasidėjo dar šeštadienį, bet buvo sustabdyta dėl prastų oro sąlygų sužaidus vos 3 geimus ir lenkei pirmaujant 2:1.

Sekmadienį, vos pratęsus mačą, I.Swiatek laimėjo varžovės padavimų seriją ir atitrūko. Penktajame geime oponentė bandė atsitiesti, bet nerealizavo „break pointo“. Vėliau I.Swiatek ramiai išlaikė pranašumą ir jį galėjo dar padidinti, jei šeštajame geime būtų laimėjusi „break pointą“.

Antrajame sete intrigos buvo dar mažiau. I.Swiatek laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir susikrovė triuškinantį pranašumą, o A.Sabalenka daugiau „break pointų“ neturėjo.

