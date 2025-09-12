Sveikatai, sportui, o gal psichologinei gerovei – ar esate bandę šias ėjimo technikas?

Visiems puikiai žinomas ir pats paprasčiausias būdas judėti – tiesiog ėjimas. Jokios technikos, jokio papildomo pasiruošimo – tiesiog žingsnis po žingsnio. Lietuvoje vis dar išlieka populiarus Šiaurietiškas ėjimas – su specialiomis lazdomis, kurios sukuria slidinėjimo pojūtį be sniego. O ar esate bandę šias 5 ėjimo technikas?
Greitasis ėjimas – kai ėjimas tampa treniruote
Greitasis arba „power walking“ – tai intensyvesnis, sportiškas ėjimo variantas. Žingsniai ilgesni, rankos juda ritmingai, o tempas dažnai prilygsta lėtam bėgimui. Ši technika puikiai tinka tiems, kurie nori sudeginti daugiau kalorijų, stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, bet vengia sąnarius apkraunančio bėgimo.
Žygio ėjimas – ištvermės ir nuotykių sąjungininkas
Žygiavimas gamtoje, dažnai kalvotu ar miškingu reljefu, suteikia kur kas daugiau nei tik fizinį krūvį. Žygiai lavina ištvermę, stiprina raumenis ir suteikia psichologinį „perkrovimą“ nuo miesto šurmulio. Tai puikus pasirinkimas savaitgaliui ar atostogoms, kai norisi pabėgti nuo rutinos.
Sportinis ėjimas – olimpinė disciplina
Daugelį nustebina faktas, kad ėjimas yra ir profesionalus sportas. Sportinio ėjimo esmė – griežtos taisyklės: viena koja visada turi liesti žemę, o priekinė koja privalo būti ištiesinta. Rezultatas įspūdingas – profesionalūs sportininkai dažnai juda greičiau nei mėgėjai bėgdami. Tai viena techniškiausių ir fiziškai sunkiausių ėjimo formų.
Sąmoningas (mindfulness) ėjimas – žingsnis į vidinę ramybę
Šis ėjimo būdas sulaukia vis daugiau dėmesio tarp tų, kurie ieško būdų sumažinti kasdienį streso pojūtį. Sąmoningas (mindfulness) ėjimas – tai lėtas, ritmingas judėjimas, kuomet sutelkiamas dėmesys į kvėpavimą, žingsniavimo garsą ar aplinką. Ši technika padeda sutelkti dėmesį į dabarties akimirką, atsiriboti nuo automatinio režimo, nuraminti mintis ir geriau pajusti savo kūną bei aplinką. Paprasta, bet veiksminga priemonė emocinei sveikatai stiprinti.
Ėjimas basomis – grįžimas prie natūralumo
Ėjimas basomis arba minimalistiniais batais vis labiau populiarėja. Tokiu būdu natūraliai stiprinami pėdų raumenys, gerinama laikysena, skatinama kraujotaka. Be to, yra ir simbolinė pusė – tiesioginis kontaktas su žeme gali turėti raminantį, „įžeminantį“ poveikį, gali padėti labiau koncentruotis į „čia ir dabar“ akimirką.
Svarbiausia – atrasti sau tinkamiausią būdą judėti
„Dauguma mūsų neabejoja judėjimo nauda, tačiau dažnai pritrūksta motyvacijos tiesiog išeiti iš namų. „Toyota Ėjimas“ – tai draugiškas priminimas, kad eiti ne tik sveika, bet ir smagu. O smagiausia, kai eini drauge su bendraminčių minia. Visi žinome tą jausmą, kai ryte, prieš kokį nors įvykį, apninka dvejonės, bet vakare grįžti kupinas pozityvo, kuris dar ilgai nepalieka. Šis renginys – būtent apie tai: ėjimą, kuris keičia, ir emocijas, kurios įkvepia“, – dalinasi „Toyota Ėjimo“ organizatoriai.
Jau rugsėjo 28 d. „Toyota Ėjimo“ organizatoriai kviečia judėti savo tempu: kiekvienas gali rinktis iš trijų skirtingų ilgių trasų: 5, 10 ar 25 km. Renginys – nemokamas. 5 ir 10 km trasos yra tinkamos važiuoti ir vežimėliais, todėl dalyvauti gali šeimos su mažais vaikais bei negalią turintys žmonės. Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
