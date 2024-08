Svarbiausio bėgimo belaukianti paralimpietė Garunkšnytė: „Be visapusiško palaikymo siekti pergalių būtų sunku“

Užsispyrimas ir bendras užsibrėžto tikslo siekimas – anot nacionalinės rinktinės narės, šie dalykai itin svarbūs sportininko komandai.

Tuo bėgikė pati įsitikino, išmokusi priimti pagalbą visų, kurie drauge su ja siekia rezultatų. „Treneris, mano gidas, medikai, mitybos specialistas, bendro fizinio lavinimo treneris, sporto psichologė – aplink yra labai daug žmonių“, – pasakoja regėjimo negalią turinti A. Garunkšnytė.

A. Garunkšnytė: „Komanda turi būti vienas stiprus kumštis“

Remdamasi savo patirtimi, sportininkė taip pat pabrėžia – būti vienu stipriu kumščiu komanda privalo bet kurioje situacijoje. „Tai žmonės, kurie visada yra šalia. Ne tik kai man linksma arba kai mes turime kažkokį rezultatą, bet labai džiaugiuosi, kad jie yra ir kai man sunku. Be jų tikriausiai jausčiausi kaip be rankų ir be kojų“, – savosios komandos svarbą komentuoja ji.

Paklausta apie konkrečius sportinius tikslus Paryžiuje, A. Garunkšnytė išlieka paslaptinga. „Su gidu Linu Mikalainiu ir treneriu Jonu Žakaičiu turime tam tikrų ambicijų, tačiau kol kas svarbiausi siekiai yra finišuoti ir džiaugtis neįtikėtina patirtimi, dalyvaujant aukščiausio lygio varžybose“, – teigia ji.

Bėgikės teigimu, be visapusiško palaikymo siekti pergalių būtų sunku. „Esu tikra, kad bet kuris atletas atiduoda visą save ir garsina Lietuvos vardą, nesvarbu, kokią vietą pavyksta užimti ar rezultatą pasiekti. Darome tai iš visų jėgų, taigi gera žinoti, kad prie televizorių ekranų ir varžybose už mus taip pat iš visos širdies serga tautiečiai.“

Sporte ir versle sėkmę lemia vieninga bendra savybė

Lietuvos paralimpinei komandai šios žaidynės – jubiliejinės, dešimtosios po Nepriklausomybės atgavimo. Šalies paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius sako, kad paralimpiečių bendruomenei šiandien labai svarbi ne tik finansinė, bet ir moralinė parama.

„Patekti į paralimpines žaidynes darosi vis sunkiau, čia suvažiuoja viso pasaulio elitas. Kad išsilaikytume jame, reikalingas rėmėjų palaikymas. Tai ypač aktualu kalbant apie jaunus ir perspektyvius sportininkus, kurie dar neturi aukštų pasiekimų, o tuo pačiu ir valstybės palaikymo. Labai vertiname mūsų bendradarbiavimą su „Girteka“, kurie ne pirmus metus padeda drauge siekti tikslų. Drąsiai sakau, kad bendromis pastangomis mes kuriame Lietuvos ateitį ir garsiname mūsų šalies vardą pasaulyje“, – sakė M. Bilius.

Tuo tarpu „Girtekos“ finansų direktorius Vytenis Šuklys įsitikinęs – paralimpiečių palaikymas prasideda nuo jų artimiausios aplinkos: trenerių ir visų kitų drauge dirbančių profesionalų, taip pat šeimos ir draugų. Visgi tai ne vienintelė parama, kurią sportininkai gali jausti, siekdami mums visiems reikšmingų laimėjimų.

„Bendruomeniškumas ir gebėjimas susitelkti – bruožai, kuriais visada pasižymėjo lietuvių tauta. Tai atsispindi ir mūsų palaikyme sportininkų atžvilgiu. Esame linkę sirgti už mylimas rinktines ir individualius atletus, nepaisant to, kiek medalių jiems pavyksta iškovoti. Verslas šiuo klausimu panašus, nes norimų rezultatų galima pasiekti tik būnant iš tiesų komandiškiems.

Taigi Paryžiaus kelionėje būti kartu turėtų ne tik kiekvienas lietuvis, stebintis mūsiškių pasirodymus. Išreikšti palaikymą gali ir bet kuris verslas, suprantantis, koks svarbus yra palaikymas, komandos pasitikėjimas, pagarba ir atsidavimas, siekiant įveikti iššūkius tiek sporte, tiek profesiniame kelyje,“ – komentuoja įmonės finansų direktorius.

„Girtekos“ atstovo teigimu, Lietuvos paralimpinei komandai suteikti kuo tvirtesnį užnugarį ypač svarbu. „Nepaisydami iššūkių, šie žmonės su didžiausiu atsidavimu, atkaklumu ir nuoširdžiomis pastangomis tobulėti rodo pavyzdį daugeliui lietuvių. Džiaugiamės, galėdami visokeriopai palaikyti paratletus. Jų motyvacija, ryžtas, kiekvieno sportininko komandos vienybė – įkvepiančios vertybės, kuriomis vadovaujamės ir savo organizacijoje,“ – sako V. Šuklys.