Alcarazas po vienos didžiausių „US Open“ sensacijų: „Nesijaučiau gerai smūgiuodamas kamuoliuką“

Vienas iš favoritų – trečiojo „Didžiojo kirčio“ serijos titulo iš eilės siekęs ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-3) – antrajame rate per 2 val. 21 min. 1:6, 5:7, 4:6 pralaimėjo 74-ai pasaulio raketei iš Olandijos, 28-erių metų Boticiui van de Zandschulpui.

Prieš šį susitikimą C.Alcarazas jau buvo parodęs tam tikrus nerimo ženklus. Jo ankstesnis mačas su australu Li Tu (ATP-186) atskleidė, kad ispanas sunkiai randa savo ritmą, kol ketvirtajame sete sugebėjo iškovoti pergalę.

Nors teniso ekspertai neabejojo C.Alcarazo talentu, kai kurie iš jų, įskaitant legendinius žaidėjus Johną McEnroe ir Matsą Wilanderį, abejojo, ar jis šiais metais yra pasiruošęs laimėti „US Open“. J.McEnroe išreiškė susirūpinimą dėl emocinio nuovargio, su kuriuo C.Alcarazas susidūrė po įtempto sezono, o M.Wilanderis teigė, kad Novakas Djokovičius turėtų būti laikomas turnyro favoritu.

Nepaisant šių abejonių, daugelis teniso gerbėjų tikėjosi, kad C.Alcarazas įveiks B.van de Zandschulpą, kuris pastaraisiais metais nedemonstravo įspūdingos formos, tačiau jau pačioje mačo pradžioje B.van de Zandschulpas pademonstravo agresyvų žaidimą, iškart laimėdamas C.Alcarazo padavimą. Pirmąjį setą C.Alcarazas pralaimėjo net 1:6.

Antrajame sete C.Alcarazas sugebėjo grįžti į žaidimą, tačiau B.van de Zandschulpas išlaikė ramybę ir laimėjo setą 5:7. Trečiajame sete C.Alcarazas bandė kovoti, tačiau pralaimėjo ir šį setą 4:6.

Botic van de Zandschulp just knocked Carlos Alcaraz out of the US Open! pic.twitter.com/QK3ZrkoPgx — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Po pralaimėjimo C.Alcarazas pagyrė varžovą už puikų žaidimą, tačiau pripažino, kad jam nepavyko pasiekti įprasto aukšto lygio.

„Visų pirma, manau, kad jis žaidė puikiai. Jis žaidė tikrai gerą tenisą“, – sakė C.Alcarazas. „Jis nepadarė tiek klaidų, kiek maniau, kad padarys, todėl buvau šiek tiek sutrikęs. Nežinojau, kaip su tuo susidoroti, kaip su tuo tvarkytis. Negalėjau pakelti savo lygio. Na, ką galiu pasakyti? Nesijaučiau gerai smūgiuodamas kamuoliuką. Manau, kad padariau daug klaidų. Kai norėjau sugrįžti ar galvojau, kad noriu sugrįžti, buvo jau per vėlu“.

C.Alcarazas pripažino, kad jo suspausta tvarkaraštis dėl olimpinių žaidynių turėjo įtakos rezultatui. Jis teigė, kad bandė atsigauti, tačiau akivaizdu, kad to nepakako.

„Po olimpinių žaidynių padariau trumpą pertrauką. Maniau, kad to užteks. Tai buvo labai naudinga, bet tikriausiai to nepakako“, – sakė C.Alcarazas. „Tikriausiai atvykau čia su mažiau energijos, nei maniau, kad turėsiu. Bet nenoriu to naudoti kaip pasiteisinimo. Tikriausiai aš esu toks žaidėjas, kuriam reikia daugiau poilsio dienų arba ilgesnės pertraukos prieš svarbius turnyrus. Turiu apie tai pagalvoti ir iš to pasimokyti“.

B.van de Zandschulpas, kuris vos prieš mėnesį žaidė „Challenger“ lygio varžybose ir net svarstė apie karjeros pabaigą dėl traumų, buvo beprotiškai laimingas.

„Praėjusiais metais buvau susižeidęs ir vis dar kovojau su skausmais. Jei būčiau turėjęs toliau rungtyniauti su tokiu skausmu, galbūt būčiau nustojęs žaisti“, – sakė olandas. „Tačiau daviau sau laiko iki metų pabaigos, kad pažiūrėti, kaip viskas progresuos“.

Šešioliktfinalyje B.van de Zandschulpas susikaus su 25-erių metų britu Jacku Draperiu (ATP-25), kuris per 2 val. 7 min. 6:4, 6:2, 6:2 nugalėjo argentinietį Facundo Diazą Acostą (ATP-64).

Šis pralaimėjimas C.Alcarazui nutraukė galimybę tapti tik trečiuoju vyru modernioje teniso eroje, laimėjusiu „Roland Garros“, Vimbldono ir „US Open“ turnyrus per vieną sezoną.

Tai buvo pirmasis kartas, kai C.Alcarazas iškrito taip anksti „Didžiojo kirčio“ turnyre nuo 2021 metų Vimbldono, kai jis buvo eliminuotas antrame rate dar būdamas paauglys. Per tris ankstesnius savo pasirodymus „US Open“ turnyre C.Alcarazas nebuvo iškritęs anksčiau nei ketvirtfinalis.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondas yra didžiausias teniso istorijoje – net 75 mln. JAV dolerių.