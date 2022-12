Svajonę išpildęs Messi ir toliau rungtyniaus Argentinos rinktinėje : „Noriu ir toliau patirti tokias rungtynes“

Argentina sekmadienį didžiajame Pasaulio taurės finale po baudinių serijos 4:3 nugalėjo Prancūziją, o pats L.Messi realizavo 11 metrų baudinį, mušė pratęsimo metu bei buvo sėkmingas baudinių serijoje.

„Beprotiška, kaip viskas susiklostė“, – po rungtynių sakė L. Messi. „Labai to norėjau. Žinojau, kad Dievas man jį duos, tikėjau, kad taip bus. Dabar reikia tuo mėgautis“.

Paryžiaus „Saint-Germain“ puolėjas sakė, kad nekantriai laukia, kada galės grįžti į Argentiną ir atšvęsti trečią šalies Pasaulio taurės titulą – pirmą nuo 1986 m.

„Mes daug kentėjome, bet tai padarėme. Negaliu sulaukti, kada būsime Argentinoje, kad pamatytume, kaip beprotiška tai bus“, – sakė L. Messi.

L. Messi taip pat patvirtino, kad ir toliau rungtyniaus Argentinos rinktinėje.

„Noriu ir toliau patirti tokias rungtynes, kaip pasaulio čempionate. Myliu futbolą. Mėgaujuosi būdamas nacionalinėje rinktinėje ir norėčiau tęsti šią patartį sužaisdamas dar kelias rungtynes būdamas pasaulio čempionu. Žinoma, kad norėjau savo karjerą rinktinėje įprasminti pasaulio čempiono titulu ir nieko daugiau negaliu prašyti“, – sakė L.Messi.

Messi: “It’s the best thing there is [World Cup trophy]. Look how cute it is.”



