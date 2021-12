Sugrąžintas į G lygą Arnoldas Kulboka taiklumu neblykstelėjo

Ji svečiuose kartu su lietuviu 99:108 (15:21, 29:28, 23:24, 32:35) nusileido „Ciudad De Mexico Capitanes“ (4/8) krepšininkams.

22 minutes rungtyniavęs A.Kulboka pelnė 7 taškus (1/3 dvit., 1/5 trit., 1/3 baud.), atkovojo 6 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, padarė 2 klaidas bei 2 sykius pažeidė taisykles.

