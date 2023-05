Startuoja UCI kalnų dviračių pasaulio taurė: laukia naujovės

Gegužės 11 d. startuoja naujas kalnų dviračių sporto sezonas – Moravijos Nove Meste (Čekija) prasideda ilgai lauktos UCI kalnų dviračių pasaulio taurės varžybos. Nors šie sporto renginiai kasmet sulaukia didžiulio gerbėjų dėmesio, planuojama, kad 2023 m. sezonas dėl kelių priežasčių taps naujos dviračių sporto eros pradžia.

Šiemet pirmąkart istorijoje visos šešios UCI kalnų dviračių pasaulio taurės sujungtos į vieną renginį. Antra naujiena – sporto mėgėjams bus siūloma dalyvauti varžybose kartu su profesionalais. Be to, modernūs techniniai, įrangos ir transliacijų sprendimai leis žiūrovams varžybas stebėti taip, lyg patys jose dalyvautų.

REKLAMA

REKLAMA

Visos varžybų emocijos – iš itin arti

Kad užtikrintų galimybę žiūrovams tapti šių sporto renginių dalimi, oficialūs UCI kalnų dviračių pasaulio taurės varžybų transliuotojai „Warner Bros. Discovery“ kiekvienoje varžybų vietoje įrengė daugiau nei 20 kamerų.

REKLAMA

Šio sporto gerbėjams išskirtines emocijas perteiks ir varžybų dalyvius trasoje lydėsiantys pirmojo asmens vaizdą transliuojantys dronai (angl. first person view). Be to, novatoriškumo legendinėms UCI kalnų dviračių pasaulio taurės varžyboms suteiks ir pirmąkart į transliacijas integruoti biometriniai sportininkų duomenys.

Kaip pasakoja „Warner Bros. Discovery“ viceprezidentas sporto transliacijoms Scott Young, pritaikyti technologiniai sprendimai leis žiūrovams visame pasaulyje išvysti įstabiausias sportininkų pasirodymų ir meistriškų nusileidimų kalnų trasomis akimirkas: „Įvairios naujovės sužavės tiek dabartinius šio sporto gerbėjus, tiek jais tapsiančius. Esame pasiruošę pradėti visišką kalnų dviračių sporto transliacijų revoliuciją.“

REKLAMA

REKLAMA

Pagal dabartinius UCI ir „Warner Bros. Discovery“ įsipareigojimus, daugiau dėmesio bus stengiamasi atkreipti į pačius UCI kalnų dviračių pasaulio taurės varžybų dalyvius bei jų istorijas tiek trasoje, tiek už jos ribų. Išsamią informaciją užtikrins tiesioginės varžybų transliacijos „Eurosport“ kanalais ir „discovery+“ platformoje bei vedėjais tapsiantys garsiausi šio sporto vardai.

Šalia trasose dirbsiančių žurnalistų, savo įžvalgomis su žiūrovais dalinsis buvęs UCI kalnų dviračių pasaulio taurės nugalėtojas Cedric Garcia, pateiksiantis ekspertinę kalnų nusileidimo varžybų analizę. Tuo tarpu Bart Bretjens – pirmasis žmogus, kalnų dviračių rungtyje laimėjęs olimpinį auksą – analizuos geriausius kroso varžybų epizodus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Stebėti visus UCI kalnų dviračių pasaulio taurės varžybų etapus žiūrovai galės „Eurosport“ kanalais ir „discovery+“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje per „Go3“ televiziją.

Svarbiausios 2023 m. UCI kalnų dviračių pasaulio taurės varžybų datos:

Gegužės 11–14 d. – XCO, XCC, XCM – Moravijos Nove Mestas (Čekija)

Birželio 2–4 d. – EDR, EDR-E, XCM – Finale Ligurė (Italija)

Birželio 8–11 d. – XCO, XCC, DHI – Lencerheidas (Šveicarija)

Birželio 15–18 d. – XCO, XCC, DHI, EDR, EDR-E – Leogangas (Austrija)

Birželio 24–25 d. – EDR, EDR-E – Fasos slėnis, Trentine (Italija)

Birželio 30–liepos 2 d. – XCO, XCC, DHI – Saulės slėnis, Trentine (Italija)

Rugpjūčio 24–27 d. – XCO, XCC, DHI – Pal Arinsal, Granvalira kurortas (Andora)

Rugsėjo 1–3 d. – DHI, EDR, EDR-E – Loudenvilis (Prancūzija)

Rugsėjo 1–17 d. – XCO, XCC, XCM, DHI, EDR, EDR-E – Les Gets, Chatel, Morzine (Prancūzija)

Rugsėjo 28–spalio 1 d. – XCO, XCC, XCM, DHI – Showshow (JAV)

Spalio 6–8 d. – XCO, XCC, DHI – Mont-Sainte-Anne (Kanada)

Apie „Warner Bros. Discovery“:

„Warner Bros. Discovery“ („Nasdaq“: WBD) yra lyderiaujanti pasaulinė žiniasklaidos ir pramogų bendrovė, kurianti ir platinanti diferencijuotą turinio ir prekių ženklų katalogą televizijoje, kine ir internete. Bendrovės prekės ženklai, kasdien įkvepiantys, informuojantys ir linksminantys auditoriją, yra pasiekiami daugiau nei 220 šalių ir 50 kalbų. Tarp jų – „Discovery Channel“, „discovery+“, „CNN“, „DC“, „Eurosport“, „HBO“, „HBO Max“, „HGTV“, „Food Network“, „OWN“, „Investigation Discovery“, „TLC“, „Magnolia Network“, „TNT“, „TBS“, „truTV“, „Travel Channel“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“, „Warner Bros. Pictures“, „Warner Bros. Television“, „Warner Bros. Games“, „New Line Cinema“, „Cartoon Network“, „Adult Swim“, „Turner Classic Movies“ ir kiti. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.wbd.com.