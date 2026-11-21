Darius Songaila po rungtynių neslėpė nusivylimo.
„Klaidos, kurias padarėme gale, nėra atleistinos. Reakcijos po to nėra atleistinos. Visas tas požiūris į tai, kas vyko aikštelėje, taip pat.
Žinome, kad Wiley meta baudas 40 proc., mes skaudžiame ir nepadarome pražangos. Ir vėl tas pats, po to subauduojame jų geriausią metiką Rice‘ą. Nusišypsojo fortūna, kad jis prametė baudas, bet tai nebuvo plano išpildymas.
Apskritai žaidėjai atėjo nepasiruošę žaisti. Man kaip treneriui reikės rimtai į tai pasižiūrėti, nes tai problema, kurią turiu adresuoti. Kuo greičiau.
Mūsų pagrindinis įžaidėjas padaro 7 klaidas, lygiose vietose krenta kamuolys, perdavimus duodame skersai per aikštelę. 20 taškų iš klaidų. Prieš Londoną buvo 23 taškai po klaidų. Kiekvienose rungtynėse atrodo, kad kamuolį mesime bet kur.
Nežinau, atsipalaidavimas, galvojimas apie atostogas, nesusikaupimas, neprofesionalumas – čia mano problema, reiškia, nenuteikiau komandos kovoti. Nes kaip kai kurie atėjo šiandien tiesiog pasėdėti, yra mano atsakomybė“, – sakė D.Songaila.
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