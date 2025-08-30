Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Slovėnų rinktinės gynėjo strėlės Francisco: nepagarbu, žemas lygis

2025-08-30 20:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 20:51

Prancūzijos rinktinę į pergalę prieš slovėnus tempė žalgirietis Sylvainas Francisco, tačiau rungtynių pabaigoje jį ištiko proto užtemimas.

K.Prepeličius kritikavo buvusį komandos draugą (FIBA nuotr.)

Prancūzijos rinktinę į pergalę prieš slovėnus tempė žalgirietis Sylvainas Francisco, tačiau rungtynių pabaigoje jį ištiko proto užtemimas.

REKLAMA
0

Prancūzo sąskaitoje – 32 taškai, 7 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai ir 40 naudingumo balų, tačiau paskutinį metimą jis pelnė jau tada, kai paspaudė ranką Lukai Dončičiui. Tai įžiebė aistras tarp komandų, įvyko mažas konfliktas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po susitikimo Paryžiaus „Metropolitans 92“ klube kartu su S.Francisco kadaise žaidęs Klemenas Prepeličius teigė, kad išsakė savo poziciją buvusiam komandos draugui.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis buvo jaunas, sunkiai dirbantis vaikas, esu laimingas dėl jo karjeros, bet rungtynių pabaigoje pasakiau, kad tai nepagarbu, ką jis daro. Tu tik pradedi gauti pagarbą iš krepšinio visuomenės, o dabar paspaudi ranką ir po to pelnai taškus, žaisdamas puikias rungtynes, tai – žemas lygis. Jis įvertino mano žodžius, sakė, tai nepasikartos“, – teigė K.Prepeličius.

REKLAMA

Tuo tarpu prancūzų treneris Fredericas Fauthoux teisino auklėtinį.

„Manau, kad skirtumas yra svarbus, nes nežinome, kas bus rytoj. Kalbėjome apie tai prieš turnyro pradžią. Turėjome pelnyti taškus. Tai nėra nepagarbu kitų atžvilgiu, tai tam, kad baigtume darbą“, – sakė jis.

Treneriui antrino ir Bilalas Coulibaly.

„Nežinome, kas nutiks. Jei būčiau varžovų pusėje, irgi būčiau piktas, bet tai žaidimo dalis. Turime tai priimti“, – kalbėjo 13 taškų pelnęs gynėjas.

Prancūzai kovą laimėjo 103:95.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų