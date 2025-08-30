Slovėnų rinktinės gynėjo strėlės Francisco: nepagarbu, žemas lygis

Prancūzo sąskaitoje – 32 taškai, 7 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai ir 40 naudingumo balų, tačiau paskutinį metimą jis pelnė jau tada, kai paspaudė ranką Lukai Dončičiui. Tai įžiebė aistras tarp komandų, įvyko mažas konfliktas.
Po susitikimo Paryžiaus „Metropolitans 92“ klube kartu su S.Francisco kadaise žaidęs Klemenas Prepeličius teigė, kad išsakė savo poziciją buvusiam komandos draugui.
„Jis buvo jaunas, sunkiai dirbantis vaikas, esu laimingas dėl jo karjeros, bet rungtynių pabaigoje pasakiau, kad tai nepagarbu, ką jis daro. Tu tik pradedi gauti pagarbą iš krepšinio visuomenės, o dabar paspaudi ranką ir po to pelnai taškus, žaisdamas puikias rungtynes, tai – žemas lygis. Jis įvertino mano žodžius, sakė, tai nepasikartos“, – teigė K.Prepeličius.
Tuo tarpu prancūzų treneris Fredericas Fauthoux teisino auklėtinį.
„Manau, kad skirtumas yra svarbus, nes nežinome, kas bus rytoj. Kalbėjome apie tai prieš turnyro pradžią. Turėjome pelnyti taškus. Tai nėra nepagarbu kitų atžvilgiu, tai tam, kad baigtume darbą“, – sakė jis.
Treneriui antrino ir Bilalas Coulibaly.
„Nežinome, kas nutiks. Jei būčiau varžovų pusėje, irgi būčiau piktas, bet tai žaidimo dalis. Turime tai priimti“, – kalbėjo 13 taškų pelnęs gynėjas.
Prancūzai kovą laimėjo 103:95.
UNWRITTEN RULES!!!!!— Kevin Chouinard (@KLChouinard) August 30, 2025
Sylvain Francisco scores at the end of Slovenia-France
(Point differential matters in group play.) pic.twitter.com/sCTxu3LeAR
