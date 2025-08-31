Nežinomybėje dėl traumos esantis Sedekerskis: žiauriai daug apmaudo

Puolėjas praleido treniruotę, kadangi mačo prieš vokiečius gale susižeidė čiurną. Kol kas lieka neaišku, kad jis žais rungtynėse su Suomija.
„Po čiurnos traumos davė poilsio. Išliekame pozityvūs, darome viską, ką galime, procedūras, tikėkimės, rytoj būsiu sveikas“, – sakė rinktinės puolėjas.
– Kokia buvo rytinė kūno reakcija?
– Neatsimenu, kada pastarąjį kartą esu turėjęs čiurnos traumą, kūnas sureagavo ne taip gerai, kaip galėjau tikėtis pats. Neslėpsiu, skausmas yra, bet čempionatas ilgas, liekame pozityvūs, daktarai daro viską, ką gali. Per daug nedarėme tyrimų, nevažiavome į ligoninę, norime tikėti, kad nieko baisaus nėra.
– Kaip jaučiate pats, rytoj žaisite ar ne?
– Viskas labai greitai keičiasi. Dabar tikiu, kad žaisiu, bet pasižiūrėsime, kaip rytoj atsikelsiu. Skausmas yra, bet yra 24 valandos.
– Jaučiasi daug apmaudo.
– Žiauriai daug apmaudo. Pačiam vasara truputį nesėkminga, tai ten, tai ten nepasisekė, tai atvažiavus pralaimi prieš nuostabiai žaidžiančią Vokietiją, likus 30 sekundžių tas kryptelėjimas lygioje vietoje. Gal atsiliepia nuovargis, belieka spėlioti. Nieko negali padaryti, skauda širdį, komanda ruošiasi, pats esi ant klaustuko. Toks krepšinis.
– Kiek nuotaiką pagadino ir pralaimėjimas?
– Mes atvykome kovoti dėl medalių, išsikėlėme sau aukštus tikslus. Gal daug kas mumis netiki, bet mes viduje tikime. Žaidėme prieš pasaulio čempionus, kurie pataikė 19 tritaškių. Gal kažkur vėlavome, gal trūko energijos, jėgų, jie atrodė šviežesni, bet suklupome, dabar reikia atsikelti su dviguba energija.
– Kiek grėsmingai atrodo suomiai?
– Labai. Žaidžia gerą krepšinį, turi aiškiai išreikštą lyderį, kuris dominuoja, jaučiasi gerai toje komandoje. Visi žino roles, vienas kitą papildo, yra balansas tarp veteranų ir jaunimo. Žaidžia namie, bet gal net mes jaučiamės labiau namie su taip nuostabiai palaikančiais sirgaliais. Belieka nenuvilti, toliau tęsti darbą.
– Nekliūva Lauri Markkaneno baudų metimų kiekis, apie kurį užsiminė Rimas Kurtinaitis?
– Čia niekam ne paslaptis. Žiūri Eurolygą, NBA, Europos čempionatą ir „superstarus“ labiau pasaugo: teisėjai duoda mažuau kontakto su jais, kartais atrodo, jog 50 prieš 50 pražangos sušvilpiamos. Darysime peržiūrą, mačiau pirmąsias rungtynes, kur atrodė, jis lipa į medį, puolime pražangos, bet fiksuojama. Normalu, taip jau būna, kad geriausi gauna pagalbos. Ne mūsų darbas koncentruotis į tai, turime koncentruotis į savo darbą, gynybą, ką paruoš treneriai, o ne kas ką sušvilpė. Gerbiame teisėjus, viskas bus gerai.
