Skandalas Prancūzijoje – apmėtytas „Lyon“ komandos autobusas, sužeistas klubo vyriausiasis treneris

Pranešama, kad akmenimis buvo apmėtytas „Lyon“ komandą į Marselio areną vežęs autobusas.

Kaip praneša prancūzų spauda, sirgaliai mėtydami akmenis išdaužė autobuso langus, o šukės sužaidė kelis žaidėjus ir „Lyon“ ekipos vyriausiąjį trenerį Fabio Grosso. Italas pasruvo kraujais.

Nors iš pradžių komentarų nebuvo pateikta, kiek vėliau lyg pranešė, kad rungtynės yra suspenduotos.

