Skaitmeniniai ar fiziniai žaidimai – kuriuos rinktis?

Norėdama lietuviams suteikti palankią galimybę vienoje svetainėje įsigyti abiejų formatų žaidimus, metų pradžioje „Eneba“ komanda startavo fizinių žaidimų prekybą. Šio projektu siekiama vienyti Lietuvos žaidėjų bendruomenę bei prisidėti prie tvaresnio rytojaus.

Ar žaidėjai gali prisidėti prie tvarumo?

Tvarumas – kolektyvinė pastanga užtikrinti ekologiškesnį rytojų, prie kurio prisideda vis daugiau gyventojų, verslų, valstybinių įmonių. Kompiuterinių žaidimų pramonė taip pat aktyviai prisideda prie tvarumo rinkdamasi skaitmenizavimą – vis daugiau produkcijos parduodama skaitmenine forma. Tačiau nedera skubėti laikyti fizinius žaidimų diskus atgyvena, kuri teršia gamtą ir nesuteikia jokios naudos. Fizinius žaidimus bei įrangą žaidėjai gali parduoti arba mainyti kitiems žaidėjams – tokiu būdu daiktas patenka į naujas rankas, kuriose jis bus naudojamas, o ne į aplinką, kurioje terš gamtą. Taigi, tiek skaitmeniniai, tiek fiziniai žaidimai bei įranga gali būti panaudojami tvariai.

Fiziniai žaidimai: ekonomiška alternatyva

Ne vieno lietuvio lentynoje puikuojasi žaidimų diskų kolekcija, turinti sentimentalios vertės bei primenanti apie patirtus vaikystės ar paauglystės nuotykius kitapus ekrano. Visgi, fiziniai žaidimai bei įranga turi ir apčiuopiamos vertės, gali pasitarnauti kaip ekonomiška alternatyva finansams sutaupyti. Įsigyti fiziniai vaizdo žaidimai bei jų įranga gali būti perparduoti daug kartų. Tokiu būdu, šie diskai ne tik grįžta į rinką, bet žaidėjai taip nusiperka prekę ženkliai pigiau. Nebenaudojami žaidimai ir įranga neužsilieka, taip atlaisvinama vieta namuose, o kartu atgaunama dalis išleistų pajamų.

Ši alternatyva puoselėja tvarumą, kurį skatina daugelis šiuolaikinių verslų bei užsiima ne vienas Lietuvos žaidėjas. Nebenaudojami diskai ar įranga nepatenka į sąvartynus sukeldami žalą gamtai – šiuo atveju jie patenka vis į naujas rankas, išlieka naudojami daugelį metų. Taigi, rinkdamiesi fizinius žaidimus žaidėjai pasirenka ir tvarumą puoselėjantį, ir jiems finansiškai palankų sprendimą.

Skaitmeniniai žaidimai: praktiškas pasirinkimas

Nors fiziniai žaidimai išlieka populiarūs bei paklausūs žaidimų gerbėjų tarpe, skaitmenizavimas neaplenkia ir šio pramogų sektoriaus. Skaitmeninių žaidimų populiarumą lemia tai, kad jie neužima fizinės vietos, todėl galite kaupti įspūdingą kiekį žaidimų virtualioje bibliotekoje, o jų neįmanoma sugadinti ar pamesti. Gamybos bei talpinimo etapuose šie žaidimai nesuvartoja papildomos energijos resursų, medžiagų ar vietos, nes viskas vyksta virtualioje aplinkoje, todėl ši alternatyva yra lyderė tvarumo atžvilgiu.

Nepriklausomai nuo to, ar žaidėjas naudojasi konsole, ar kompiuterine žaidimų sistema, tereikia turėti aktyvią paskyrą, kad būtų galima pirkti skaitmeninius žaidimus. Visą skaitmeninį turinį galima įsigyti vos keliais paspaudimais, net nepakylant nuo savo kompiuterio ar konsolės. Be to, kadangi žaidimų failai yra susiejami su vartotojo paskyra, žaidėjai turimus kūrinius gali žaisti bet kuriame kompiuteryje ar konsolėje, prisijungdami prie minėtos paskyros. Taigi, išplėtotas mobilumas, funkcionalumas ir šių žaidimų formatas tampa dažnu pasirinkimu tarp žaidėjų, kuriems aplinkosaugos klausimas yra svaresnis.

Galutinis verdiktas

Vienareikšmiško atsakymo į klausimą, kokio formato žaidimus verčiau rinktis, nėra. Galutinis pasirinkimas priklauso nuo kiekvieno asmens individualių poreikių bei biudžeto. Sparti skaitmenizavimo plėtra ir šio formato pranašumai skatina didėjančią skaitmeninių žaidimų paklausą, tačiau didelė dalis konsolių žaidėjų taip pat renkasi ir fizinius žaidimus. Nepriklausomai nuo kainos, kuri tiek vienu, tiek kitu atveju neretai būna ženkliai mažesnė, naudoti fiziniai ir skaitmeniniai žaidimai prisideda prie gamtos puoselėjimo, tad galiausiai lieka nuspręsti, kuris formatas yra patogesnis jums. Tiek aktyvuojamus skaitmeninių žaidimų raktus, tiek fizines prekes galima rasti Eneba.com svetainėje.