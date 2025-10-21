Sinneris nesutiko atstovauti Italijai Daviso taurėje – sprendimas sukėlė audringą reakciją

„Tai nebuvo lengvas sprendimas, bet po „ATP Finals“ turnyro Turine aš koncentruosiuosi tik į pasiruošimą kito sezono pradžiai. Savaitė papildomo pasiruošimo gal ir neatrodo daug, bet iš tiesų tai gali padaryti didelį skirtumą. Daviso taurę mes jau laimėjome 2023 m. ir 2024 m., o šį kartą su komanda nusprendėme priimti kitokį sprendimą“, – sakė J. Sinneris.
J. Sinneris pareiškė, kad pernai ir užpernai dėl žaidimo Daviso taurėje atvyko į „Australian Open“ ne pačios geriausios formos. Nepaisant to, italas tiek pernai, tiek užpernai tapo „Australian Open“ nugalėtoju.
Italijoje J. Sinnerio sprendimas buvo sutiktas labai piktai.
„Sinneri, pagalvok iš naujo. Sakai, kad du kartus jau laimėjai Daviso taurę ir šį kartą nežaisi? Taip išeina, kad kitąmet nevyksi ir į Rijadą kovoti dėl 6 mln. JAV dolerių, nes 2 kartus iš eilės ten laimėjai? Jei vėl laimėsi Vimbldoną, tai kitą kartą nebevyksi ir ten? Makaronai, kava ir t.t – kas 5 minutes tu reklamuoji kažkokį itališką produktą, gal galėtum taip pasistengti ir dėl Italijos teniso?“, – klausė „Gazzetta dello Sport“.
Piktas buvo ir daugiausiai pergalių Italijos teniso rinktinei per istoriją pasiekęs 92-ejų Nicola Pietrangeli: „Tai antausis visam Italijos sportui“.
J. Sinneris gimė šiaurės Italijoje, kur dažniausiai kalbama vokiškai, todėl jo kritikai neretai pabrėžia, kad tenisininkas nėra „tikras italas“. Praėjusį mėnesį reperis Fedezas pareiškė, kad J. Sinneris kalba su tokiu pat akcentu kaip Adolfas Hitleris. Vėliau reperis dėl savo pasisakymo atsiprašė.
