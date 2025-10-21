Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Sinneris nesutiko atstovauti Italijai Daviso taurėje – sprendimas sukėlė audringą reakciją

2025-10-21 21:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 21:42

Lapkričio 18-23 dienomis Bolonijoje (Italija) vyks Daviso taurės finalų savaitė, kur šeimininkų rinktinė turės verstis be geriausio savo žaidėjo Janniko Sinnerio (ATP-2). Italas pranešė, kad jam reikia daugiau laiko pasiruošti kito sezono pradžiai, todėl jis Daviso taurėje nežais.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Lapkričio 18-23 dienomis Bolonijoje (Italija) vyks Daviso taurės finalų savaitė, kur šeimininkų rinktinė turės verstis be geriausio savo žaidėjo Janniko Sinnerio (ATP-2). Italas pranešė, kad jam reikia daugiau laiko pasiruošti kito sezono pradžiai, todėl jis Daviso taurėje nežais.

REKLAMA
0

„Tai nebuvo lengvas sprendimas, bet po „ATP Finals“ turnyro Turine aš koncentruosiuosi tik į pasiruošimą kito sezono pradžiai. Savaitė papildomo pasiruošimo gal ir neatrodo daug, bet iš tiesų tai gali padaryti didelį skirtumą. Daviso taurę mes jau laimėjome 2023 m. ir 2024 m., o šį kartą su komanda nusprendėme priimti kitokį sprendimą“, – sakė J. Sinneris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Sinneris pareiškė, kad pernai ir užpernai dėl žaidimo Daviso taurėje atvyko į „Australian Open“ ne pačios geriausios formos. Nepaisant to, italas tiek pernai, tiek užpernai tapo „Australian Open“ nugalėtoju.

REKLAMA
REKLAMA

Italijoje J. Sinnerio sprendimas buvo sutiktas labai piktai.

„Sinneri, pagalvok iš naujo. Sakai, kad du kartus jau laimėjai Daviso taurę ir šį kartą nežaisi? Taip išeina, kad kitąmet nevyksi ir į Rijadą kovoti dėl 6 mln. JAV dolerių, nes 2 kartus iš eilės ten laimėjai? Jei vėl laimėsi Vimbldoną, tai kitą kartą nebevyksi ir ten? Makaronai, kava ir t.t – kas 5 minutes tu reklamuoji kažkokį itališką produktą, gal galėtum taip pasistengti ir dėl Italijos teniso?“, – klausė „Gazzetta dello Sport“.

REKLAMA

Piktas buvo ir daugiausiai pergalių Italijos teniso rinktinei per istoriją pasiekęs 92-ejų Nicola Pietrangeli: „Tai antausis visam Italijos sportui“.

J. Sinneris gimė šiaurės Italijoje, kur dažniausiai kalbama vokiškai, todėl jo kritikai neretai pabrėžia, kad tenisininkas nėra „tikras italas“. Praėjusį mėnesį reperis Fedezas pareiškė, kad J. Sinneris kalba su tokiu pat akcentu kaip Adolfas Hitleris. Vėliau reperis dėl savo pasisakymo atsiprašė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų