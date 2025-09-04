Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Simas Polikevičius Bratislavoje pelnė Europos jaunimo dziudo čempionato bronzą

2025-09-04 21:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 21:13

Bratislavoje (Slovakija) ketvirtadienį prasidėjo Europos jaunimo (iki 21 metų) dziudo čempionatas. Jau pirmąją varžybų dieną bronzos medalį Lietuvai iškovojo Simas Polikevičius.

Simas Polikevičius (EJU nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Bratislavoje (Slovakija) ketvirtadienį prasidėjo Europos jaunimo (iki 21 metų) dziudo čempionatas. Jau pirmąją varžybų dieną bronzos medalį Lietuvai iškovojo Simas Polikevičius.

0

Vaikinų svorio kategorijoje iki 66 kg S. Polikevičius pirmajame rate neturėjo varžovo, antrajame nugalėjo slovaką Jakubą Bajtošą, trečiajame – daną Magnį Lauritzeną, o ketvirtfinalyje nusileido būsimam vicečempionui prancūzui Alexiui Renardui. Paguodos turnyre lietuvis nugalėjo turką Hilmį Muciką ir pateko į mažąjį finalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovoje dėl bronzos S. Polikevičius dramatiškai įveikė kartvelą Tornikę Gigaurį. Lietuvis užsidirbo 2 įspėjimus, bet spaudimą atlaiką ir pratęsime pelnė pergalingą – „Yuko“ – įvertinimą.

Europos dziudo sąjunga (EJU) paskaičiavo, kad Lietuva šioje amžiaus grupėje medalių neturėjo net 20 metų.

„Šis medalis man reiškia labai daug. Manau, kad dabar daugiau Lietuvos dziudo kovotojų patikės, kad gali iškovoti medalius ne tik tarp jaunių, bet ir vyresnėse amžiaus grupėse. Tai nėra tik svajonė, tai galima paversti realybe. Apgaileistauju dėl to, kad vyrukas iš Sakartvelo liko be medalio, nes jis kovėsi puikiai.

Dėkoju treneriams, draugams ir komandai. Šis bronzos medalis skirtas visiems“, – EJU pasakojo S. Polikevičius.

Ketvirtadienį kovėsi ir dar 4 lietuviai. Girvydas Narkus (-66kg) ir Miglė Bušauskaitė (-52kg) turėjo pripažinti priešininkų pergales pirmąjame rate. Svorio kategorijoje iki 57 kilogramų Ugnė Skėrytė laimėjo pirmąją kovą prieš Graikijos sportininkę, o antroje kovoje nusileido prancūzei, kuri kovos šio čempionato finale. Toje pačioje svorio kategorijoje kovojusi Varvara Kuchar pirmąją kovą laimėjo prieš Kipro atstovę, tačiau taip pat antroje kovoje pralaimėjo sportininkei iš Lenkijos.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

