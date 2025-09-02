Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos graplingo sezonas tęsiasi: laukia 3 lemiami turnyrai ir kova dėl geriausiųjų titulo

2025-09-02 12:48
2025-09-02 12:48

Lietuvos graplingo federacija (LGF) tęsia 2025 metų sezoną, kuris žada būti kupinas įtemptų kovų, sportinės intrigos ir ryškiausių mūsų šalies atletų pasirodymų. Iki metų pabaigos sportininkų laukia dar trys svarbūs reitinginiai turnyrai, kuriuose bus kovojama ne tik dėl pergalių, bet ir dėl itin brangių reitingo taškų. Būtent šie taškai nulems, kas 2026 metų sausį bus apdovanoti kaip geriausi savo amžiaus ir svorio kategorijų sportininkai.

Šakių komandos | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 18-ąją Vilniuje, Lengvosios atletikos manieže, vyks AJP atvirasis Baltijos šalių džiudžitsu čempionatas. Lapkričio 15 dieną Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje sportininkai rungsis Europos graplingo čempionate. O gruodžio 6-ąją sezonas bus užbaigtas Šakiuose – Jaunimo kūrybos ir sporto centre, įvyks Lietuvos atvirasis graplingo čempionatas.

Pasak federacijos vadovo Kęstučio Smirnovo, per dešimtmetį graplingo tikslai nepasikeitė – ir toliau siekiama pritraukti kuo daugiau dalyvių ir žiūrovų.

„Mūsų bendruomenė kasmet auga – prie sporto prisijungia vis daugiau vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų. Graplingas ugdo ne tik fizinę jėgą, bet ir charakterį, pasitikėjimą savimi bei pagarbą kitam. Tai sportas, kuris formuoja stiprią asmenybę tiek ant tatamio, tiek už jo ribų“, – sako K. Smirnovas.

Šiuo metu reitingų lentelės viršūnėse puikuojasi įvairių Lietuvos miestų sportininkai. Disciplinoje su kimono tarp vaikų pirmauja kaunietis Artonas Paulauskas, Šakių „Audros“ auklėtinis Emilis Šimoliūnas bei Joris Grybas, taip pat atstovaujantis Šakiams. Jaunimo grupėse lyderiaują vilniečiai Naglis Sakalauskas ir Erikas Kurajevas. Tarp suaugusiųjų pirmąją vietą užima Deividas Tunkevič iš Vilniaus, o meistrų grupėje nepralenkiamas yra šakietis Mantas Gudiškis. Tarp mergaičių ir merginų lyderės – Aurinta Balžekaitė iš Ukmergės, Ieva Binderytė iš Vilniaus bei Miglė Nemanytė iš Jonavos.

Disciplinoje be kimono lyderių sąrašas kiek kitoks – čia pirmauja Artonas Paulauskas iš Kauno, Martynas Paulauskas iš Šiaulių, šakietis Mantas Užupis, vilniečiai Naglis Sakalauskas ir Erik Kurajev. Suaugusiųjų grupėje ant aukščiausio laiptelio šiuo metu yra Deividas Tunkevič, o meistrų grupėje – Mantas Gudiškis iš Šakių. Tarp merginų lyderiauja Aurinta Balžekaitė, Darjana Tuchto iš Vilniaus bei Miglė Nemanytė iš Jonavos.

Šį sezoną ypač išsiskiria Šakių sportininkai – „Audros“ klubo auklėtiniai Emilis Šimoliūnas, Joris Grybas, Mantas Užupis bei Mantas Gudiškis yra tarp lyderių abiejose disciplinose.

„Tai dar kartą įrodo, kad ne tik didieji miestai, bet ir regionai užaugina labai aukšto lygio sportininkus. Džiaugiuosi, kad Šakiai, Ukmergė, Jonava ar kiti miestai sėkmingai konkuruoja su Vilniumi ir Kaunu“, – teigia K. Smirnovas.

Vis dėlto, kaip pažymi organizatoriai, situacija gali greitai pasikeisti – kiekvienas artėjantis turnyras suteiks galimybę pasikelti reitingų lentelėje, o galutiniai rezultatai bus suskaičiuoti tik metų pabaigoje.

2026 m. sausį tradiciškai įvyks LGF geriausių sportininkų apdovanojimai, kuriuose bus pagerbti po tris stipriausius kiekvienos amžiaus grupės atletus – atskirai disciplinose su kimono ir be kimono.

„Metų pabaigos apdovanojimai yra ne tik sportinė šventė, bet ir graži tradicija. Norime pagerbti ne tik nugalėtojus, bet ir visą bendruomenę, kuri kuria šio sporto ateitį Lietuvoje“, – pabrėžia K. Smirnovas.

Naujasis sezonas žada būti itin intriguojantis – kovų netrūks nei ant tatamio, nei reitingų lentelėse. Lietuvos graplingo federacija kviečia sportininkus aktyviai dalyvauti varžybose, nes kiekviena pergalė gali nulemti, kas sausį stovės ant apdovanojimų pakylos. Sekite informacija www.grappling.lt

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

