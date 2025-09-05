Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovo konkursą laimėjo Benjaminas Želvys

2025-09-05 19:53 / šaltinis: BNS
2025-09-05 19:53

Kultūros ministerijos organizuotą konkursą eiti Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovo pareigas laimėjo dabartinis įstaigos vadovas Benjaminas Želvys.

Kauno miestas (nuotr. SCANPIX)

Kultūros ministerijos organizuotą konkursą eiti Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovo pareigas laimėjo dabartinis įstaigos vadovas Benjaminas Želvys.

0

Anot ministerijos pranešimo, ekspertų komisija vienbalsiai įvertino dabartinio teatro vadovo planuojamas naujas kūrybines idėjas.

„Džiaugiamės, kad didelį lankomumą turintis teatras ir jo vadovas demonstruoja dar didesnes ambicijas – numato stiprinti bendradarbiavimą su užsienio kultūros organizacijomis, plėtoti iniciatyvas su jaunaisiais menininkais. Plečiasi repertuaro įvairovė, atsiranda naujų kūrybinių idėjų, o kartu su ilgamečiu vadovu išlieka ir stabilumas, kuris šiandien yra didelė vertybė“, – teigė kultūros viceministrė Edita Klaunauskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Želvys darbą Kauno valstybiniame muzikiniame teatre pradėjo 1985 metais, o nuo 2005 metų vadovauja šiai įstaigai.

Jis yra baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Kauno valstybiniame muzikiniame teatre yra sukūręs beveik tris dešimtis vaidmenų operose, operetėse, miuzikluose.

2005 metais Kauno miesto taryba B. Želvį apdovanojo III laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kauno miestui.

2007 metais už nuopelnus Lietuvai ir už Lietuvos vardo tvirtinimą pasaulyje solistas apdovanotas valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, o 2011 metais – Seimo pirmininkės Irenos Degutienės padėkos raštu bei Seimo medaliu už nuopelnus rengiant kasmetinį tarptautinį muzikos festivalį „Operetė Kauno pilyje“.

Konkursą laimėjusio asmens tinkamumas eiti pareigas dar bus patikrintas teisėsaugos institucijų, kaip numatyta teisės aktuose.

Teatro vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai. 

