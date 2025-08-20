Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Šilutė“ išsaugojo tris svarbius žaidėjus

2025-08-20 11:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-20 11:22

Naujam Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) besirengiantis „Šilutės“ klubas pranešė apie trijų svarbių žaidėjų išsaugojimą.

L.Balkūnas lieka komandoje (Nuotr. NKL)

Naujam Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) besirengiantis „Šilutės“ klubas pranešė apie trijų svarbių žaidėjų išsaugojimą.

REKLAMA
0

Ekipoje toliau rungtyniaus Lukas Kazlauskas, Nojus Jankūnas ir Laurynas Balkūnas.

Praėjusiame sezone 33 metų 188 cm ūgio L.Kazlauskas per 23 minutes pelnė 9,3 taško, atkovojo 3,3 kamuolio, atliko 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,4 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

23 metų 197 cm ūgio N.Jankūnas per 26 minutes pelnė 9,8 taško, atkovojo 4,3 kamuolio, atliko 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,2 naudingumo balo.

26 metų 194 cm ūgio L.Balkūnas per 27 minutes pelnė 10,2 taško, atkovojo 3,1 kamuolio, atliko 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,1 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų