„Šilutė“ išsaugojo tris svarbius žaidėjus

Ekipoje toliau rungtyniaus Lukas Kazlauskas, Nojus Jankūnas ir Laurynas Balkūnas.
Praėjusiame sezone 33 metų 188 cm ūgio L.Kazlauskas per 23 minutes pelnė 9,3 taško, atkovojo 3,3 kamuolio, atliko 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,4 naudingumo balo.
23 metų 197 cm ūgio N.Jankūnas per 26 minutes pelnė 9,8 taško, atkovojo 4,3 kamuolio, atliko 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,2 naudingumo balo.
26 metų 194 cm ūgio L.Balkūnas per 27 minutes pelnė 10,2 taško, atkovojo 3,1 kamuolio, atliko 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,1 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!