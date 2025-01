Siaubingas vaizdas: „Tottenham“ saugas krito be sąmonės rungtynių metu

Pačioje pirmojo kėlinio pradžioje kampinio metu urugvajietis krito ant vejos be sąmonės – prie jo iškart suskubo šalia buvę žaidėjai, netrukus situaciją į savo rankas perėmė medikai.

27-erių futbolininkui pagalba suteikiama buvo apie devynias minutes, galiausiai jis iš aikštės išgabentas neštuvais, jį pakeitė Brennanas Johnsonas.

Hope Bentancur is ok,



He is clearly not with it when waiting for the corner to come in.



Jaw is all over the place