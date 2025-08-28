Sergio Scariolo: „Pralaimėjimą Sakartvelui lėmė mano klaidos“

Po rungtynių ispanų strategas Sergio Scariolo visą atsakomybę dėl pralaimėjimo prisiėmė sau.
„Sakartvelas yra labai patyrusi komanda su keletu aukšto meistriškumo krepšininkų, kurie žaidžia NBA ir Eurolygoje. Ši komanda šiandien tikrai nusipelnė pergalės. Manau, kad tai buvo mano kaltė. Nesugebėjau įtikinti savo žaidėjų, kad varžovai buvo daug fiziškesni ir didesni nei mes. Turėjome stengtis daug labiau ir kautis su jų fiziškumu, bet mes to nepadarėme. Jie taip pat atkovojo 16 kamuolių daugiau už mus.
Suprantu, kad pusė mūsų komandos pirmą kartą susiduria su tokiu lygiu, bet tikiu, kad galime padaryti daugiau. Privalome kitoms rungtynėms pasiruošti geriau. Kiekvienas susitikimas yra skirtingas ir pasimokysime iš savo gautų pamokų“, – sakė S. Scariolo.
Kitas rungtynes ispanai žais prieš Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę.
