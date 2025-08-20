Serbijos rinktinėje neliko į Eurolygą grįžtančio žaidėjo ir buvusio žalgiriečio

Urošas Trifunovičius yra traumuotas ir nespės pasveikti iki čempionato pradžios, tad Tel Avivo „Maccabi“ naujoko paslaugų buvo atsisakyta.
Taip pat pranešta, kad buvusiam žalgiriečiui Alenui Smailagičiui trauma sutrukdys padėti nacionalinei komandai, todėl jis keliauja į Bolonijos „Virtus“ klubą ir ten tęs gydymą.
Serbijos rinktinės kandidatai: Bogdanas Bogdanovičius (Los Andželo „Clippers“), Stefanas Jovičius (be klubo), Vasilije Micičius (Tel Avivo „Hapoel“), Vanja Marinkovičius (Belgrado „Partizan“), Aleksa Avramovičius, Filipas Petruševas (abu – Dubajaus „Dubai“), Marko Guduričius (Milano „EA7 Emporio Armani“), Nikola Topičius (Oklahomos „Thunder“), Ognjenas Dobričius, Dejanas Davidovacas (abu – Belgrado „Crvena Zvezda“), Nikola Jovičius (Majamio „Heat“), Tristanas Vukčevičius (Vašingtono „Wizards“), Nikola Jokičius (Denverio „Nuggets“), Nikola Milutinovas (Pirėjo „Olympiacos“) ir Balša Koprivica (Stambulo „Bahčešehir“).
Serbai Europos čempionatą pradės A grupėje varžydamiesi su Portugalija, Estija, Latvija, Turkija ir Čekija.
Čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją, o finalas rugsėjo 14-ąją numatytas Rygoje.
