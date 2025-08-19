S.Tonutas praleis Europos čempionatą

Pranešta, kad 31 metų 188 cm ūgio italas dėl raumens patempimo nespės pasveikti iki Europos čempionato pradžios.
Rinktinėje lieka šiek žaidėjai: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Simone Fontecchio, Dariusas Thompsonas, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niangas, Momo Dioufas, Riccardo Rossato, Nikola Akele ir Alessandro Pajola.
Italai Europos čempionatą pradės C grupėje, kurioje grumsis su Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!