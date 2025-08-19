Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

S.Tonutas praleis Europos čempionatą

2025-08-19 16:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 16:51

Europos čempionatui besirengianti Italijos rinktinė savo sudėtyje neturės gynėjoStefano Tonuto.

S.Tonutas praleis čempionatą (FIBA nuotr.)

S.Tonutas praleis čempionatą (FIBA nuotr.)

0

Pranešta, kad 31 metų 188 cm ūgio italas dėl raumens patempimo nespės pasveikti iki Europos čempionato pradžios.

Rinktinėje lieka šiek žaidėjai: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Simone Fontecchio, Dariusas Thompsonas, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niangas, Momo Dioufas, Riccardo Rossato, Nikola Akele ir Alessandro Pajola.

Italai Europos čempionatą pradės C grupėje, kurioje grumsis su Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina.

