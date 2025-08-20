Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Paskelbtas Izraelio rinktinės dvyliktukas

2025-08-20 13:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-20 13:51

Europos čempionatui besiruošiančios Izraelio rinktinės strategas Arielis Beit-Halahmy pristatė galutinį dvyliktuką.

D.Avdija ves rinktinę į priekį (FIBA nuotr.)

Europos čempionatui besiruošiančios Izraelio rinktinės strategas Arielis Beit-Halahmy pristatė galutinį dvyliktuką.

0

Ryškiausia pavardė – proveržio sezoną Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) sužaidęs Deni Avdija.

24 metų 206 cm ūgio atletas atstovaudamas Portlando „Trail Blazers“ per 30 minučių rinko 16,9 taško (37 procentai tritaškių), 7,3 atkovoto kamuolio ir 3,9 rezultatyvaus perdavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiti žinomi vardaiEurolygos patirties sukaupęs Yamas Madaras ir Tel Avivo „Maccabi“ atstovas Romanas Sorkinas.

Rinktinėje nežais Benas Sarafas, kuris rengiasi debiutui Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), o natūralizuoto žaidėjo vietai užimti konkurencinę kovą pralaimėjo „Maccabi“ naujokas T.J.Leafas.

Izraelio rinktinės sudėtis: Deni Avdija (Portlando „Trail Blazers“), Tomeras Ginatas, Yamas Madaras, Guy’us Palatinas, Baras Timoras,Itay'us Segevas (visi – Tel Avivo „Hapoel“), Ethanas Burgas (Herclijos „Bnei PenLink“), Khadeenas Carringtonas, Nimrodas Levi, Yovelis Zoosmanas (visi – Jeruzalės „Hapoel“), Rafi Menco (be klubo), Romanas Sorkinas (Tel Avivo „Maccabi“).

Izraelis Europos čempionatą pradės D grupės kovomis, kuriose sutiks Islandiją, Lenkiją, Prancūziją, Belgiją ir Slovėniją. Katovicuose pirmieji mačai įvyks rugpjūčio 28-ąją.

