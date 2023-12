Sėkminga pabaiga ištempė „Warriors“ į pergalę prieš Portlandą

Nugalėtojams Stephenas Curry pelnė 31 tašką, Jonathanas Kuminga ir Dario Šaričius įmetė po 13, Mosesas Moody - 12.

Pralaimėjusių gretose su 28 taškais rezultatyviausias buvo Anfernee Simonsas, Shaedonas Sharpe įmetė 26 taškus.

JONATHAN KUMINGA MY GOODNESS 😱 Trail Blazers-Warriors | Live on the NBA App 📲 https://t.co/ac50OnY09w pic.twitter.com/gOCf0A1O0c

„Warriors“ komanda pirmus tris kėlinius atsiliko ir tik paskutiniame ketvirtyje pirmą kartą išsiveržė į priekį.

Kalifornijos ekipa į priekį likus žaist 3:03 minutėms išsiveržė po Jonathono Kuminga metimo – 101:100.

Paskutinę mačo minutę tas pats J. Kuminga perėmė kamuolį ir po to tritaškį pataikęs S. Curry didino „Warriors“ pranašumą iki keturių taškų. Po to šeimininkų pergalę įtvirtino Klay Thompsono baudų metimai.

Steph Curry scored 31 PTS, including 22 in the 2H and the game-clinching triple as the Warriors erase a late deficit to get the W! pic.twitter.com/Ob4vZIReI0