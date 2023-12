Permainingose rungtynėse „Clippers“ palaužė „Nuggets“ ir nutraukė pralaimėjimų seriją prieš čempionus

Tai buvo pirmasis Denverio pralaimėjimas „Clippers“ ekipai nuo 2022 m. sausio 11 d.

„Nuggets“ rungtynes pradėjo atkakliai ir per pirmąjį kėlinį pataikė aštuonis tritaškius, įskaitant tris Michaelio Porterio metimus. Jie pataikė 58 proc. metimų iš žaidimo ir pirmavo 15 taškų skirtumu.

Nepaisant to, „Clippers“ antrąjį kėlinį laimėjo 40:21 ir į antrąją rungtynių pusę žengė su 4 taškų pranašumu.

Lemiamame kėlinyje Los Andželo krepšininkai pirmavo vos vienu tašku, tačiau Jamesas Hardenas ir Kawhi Leonardas kartu pelnė 11 taškų iš eilės ir išvedė komandą į priekį 103:97.

