Luka Dončičius dar pirmoje mačo pusėje surinko istorinį trigubą dublį, o „Mavericks“ pervažiavo „Jazz“

Rungtynėse sužibėjo Luka Dončičius trigubą dublį susirinkęs dar iki ilgosios pertraukos. Slovėnas per beveik 32 minutes pelnė 40 taškų (8/13 dvit., 6/12 trit., 6/8 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

L. Dončičius surinko jau 60-ąjį karjeros trigubą dublį ir taip aplenkė Larry Birdą bei užėmė devintąją vietą bendrame šio pasiekimo sąraše. Tiesa, 60 trigubų dublių Dončičius atliko per 349 reguliariojo sezono rungtynes. L. Birdas žaidė 897.

Tai taip pat buvo ir pirmasis NBA istorijoje per pirmąją rungtynių pusę surinktas trigubas dublis, kai buvo pelnyta ne mažiau nei 25 taškai.

Dalaso 52 taškų persvara paskutinėmis minutėmis buvo vienu tašku mažesnė už 2014 m. lapkričio mėn. pasiektą frančizės rekordą, pasiektą pergalės prieš Filadelfiją 123:70 metu.

Ochai Agbaji buvo „Jazz“ lyderis, pelnęs 21 tašką.

Juta žaidė be dviejų rezultatyviausių žaidėjų Lauri Markkaneno ir Jordano Clarksono. L. Markkanenas, kuris taip pat yra pagrindinis komandos atkovotų kamuolių lyderis, yra patyręs nugaros traumą ir praleido šešerias rungtynes iš eilės. J. Clarksonas ketvirtą kartą per penkerias rungtynes nežaidė dėl šlaunies traumos.

Šį sezoną „Jazz“ patyrė daugiausiai pralaimėjimų išvykose NBA lygoje – 10 per 11 rungtynių.

„Mavericks“: Luka Dončičius 40 (10 atk. kam., 11 rez. perd.), Kyrie Irvingas 26 (4 rez. perd.), Timas Hardaway jaunesnysis 17 (4 atk. kam.), Derrickas Jonesas jaunesnysis 12 (4 atk. kam.), Dereckas Lively II 10 (4 atk. kam.), Sethas Curry 10.

„Jazz“: Ochai Agbaji 21, Talenas Hortonas-Tuckeris 11, Tayloras Hendricksas 10, Johnas Collinsas 10 (8 atk. kam.), Keyonte George’as 7 (4 atk. kam., 11 rez. perd).