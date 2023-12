Rezultatyviame mūšyje tritaškiais prapliupę „Bucks“ žengė į NBA taurės pusfinalį

Turnyro pusfinalyje „Bucks“ varžysis su Inaidnos „Pacers“.

Šeimininkams rungtynėse persvarą pavyko susikrauti trečiajame kėlinyje, kurį „Bucks“ laimėjo 37:24. Rezultatyviame mače „Bucks“ tada atitrūko dviženkliu taškų skirtumu ir pirmavo jau 112:96.

Vėliau varžovai dar bandė vytis, bet galiausiai „Bucks“ išlaikė pergalingą pranašumą.

Įdomu tai, kad „Bucks“ pataikė net 23 tritaškius iš 38 (60,5 proc.). Tai naujas klubo sezono rekordas kartu su 146 pelnytais taškais.

Giannis took just ONE DRIBBLE on this fast break slam 😱 pic.twitter.com/YxeSvWXjUf