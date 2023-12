NBA lietuvių susidūrimą aptemdė sirgaliaus mirtis

Pranešama, kad dar pirmajame kėlinyje vienas iš tribūnuose rungtynes stebėjusių sirgalių blogai pasijuto. Jam iškart buvo suteikiama medicininė pagalba, tačiau medikams vyro gyvybės išgelbėti taip ir nepavyko.

„Kings“ kiek vėliau išplatintame pranešime pareiškė gilią užuojatą mirusiojo šeimai.

Priminsime, kad minėtas rungtynes „Pelicans“ laimėjo 127:117, o abu lietuviai surengė puikius pasirodymus.

Heard the news about the fan tonight my condolences goes out to the family. 🙏🏾🙏🏾🕊️