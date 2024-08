Sekmadienį Vilniuje – jubiliejinis „IKI Velomaratonas“: numatomi eismo ribojimai

Šį sekmadienį, rugpjūčio 18 d., Vilniaus gatvės atgis jubiliejinės dviračių šventės ritmu - mieste vyks 15-asis „IKI Velomaratonas“. Tradiciškai, priešpaskutinį rugpjūčio sekmadienį vykstantis renginys per tiek metų tapo neatsiejama Vilniaus tradicija: subūrė daugiau nei 120 tūkstančių dviratininkų, kurie drauge įveikė per 2 milijonus kilometrų. Šiemet – dviračių renginio populiarumas toliau auga – užsiregistravo per 9 tūkst. dalyvių, iš kurių net 300 dalyvauja daugiau nei dešimtą kartą.