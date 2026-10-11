Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sedekerskis svariai prisidėjo prie tvirtos „Baskonia“ pergalės

2026-10-11 20:02 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-11 20:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ispanijos pirmenybėse tvirtai žygiuoja Vitorijos „Baskonia“ (3/0) su Tadu Sedekerskiu.

T.Sedekerskis pasirodė solidžiai (Euroleague.net)

Ispanijos pirmenybėse tvirtai žygiuoja Vitorijos „Baskonia“ (3/0) su Tadu Sedekerskiu.

REKLAMA
0

Lietuvio ekipa namie 93:73 (24:21, 21:18, 23:17, 25:17) nugalėjo Badalonos „Joventut“ (0/2).

„Baskonia“ pirmavo viso mačo metu, nors likus žaisti keturias minutes komandas skyrė vos šeši taškai (75:69). Vis dėlto lemiama atkarpa visiškai priklausė šeimininkams.

T.Sedekerskis per 13 minučių surinko 7 taškus (0/1 dvitaškio, 1/2 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 6 atkovotus ir perimtą kamuolį, pražangą bei 14 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

14 taškų nugalėtojams surinko Kobi Simmonsas (3/5 tritaškių, 5 rez. perd.), 13 – Chrisas Duarte (3/5 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), po 12 – Rodionas Kurucas (5 atk. kam.) ir Kennethas Fariedas (6 atk. kam.).

REKLAMA
REKLAMA

Badalonos klubui 15 taškų pelnė Nicola Laprovittola (3/11 tritaškių, 5 rez. perd., 4 klaidos), po 12 – Emiras Sulejmanovičius (5 atk. kam.) ir Kwanas Cheathamas, 11 – Alexas Reyesas, 10 – Simonas Birganderis (6 atk. kam.).

„Baskonia“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės namie prieš Dubajaus „Dubai“, vėliau keliaus į Boloniją.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų