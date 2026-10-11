Sedekerskis svariai prisidėjo prie tvirtos „Baskonia“ pergalės

Lietuvio ekipa namie 93:73 (24:21, 21:18, 23:17, 25:17) nugalėjo Badalonos „Joventut“ (0/2).
„Baskonia“ pirmavo viso mačo metu, nors likus žaisti keturias minutes komandas skyrė vos šeši taškai (75:69). Vis dėlto lemiama atkarpa visiškai priklausė šeimininkams.
T.Sedekerskis per 13 minučių surinko 7 taškus (0/1 dvitaškio, 1/2 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 6 atkovotus ir perimtą kamuolį, pražangą bei 14 naudingumo balų.
14 taškų nugalėtojams surinko Kobi Simmonsas (3/5 tritaškių, 5 rez. perd.), 13 – Chrisas Duarte (3/5 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), po 12 – Rodionas Kurucas (5 atk. kam.) ir Kennethas Fariedas (6 atk. kam.).
Badalonos klubui 15 taškų pelnė Nicola Laprovittola (3/11 tritaškių, 5 rez. perd., 4 klaidos), po 12 – Emiras Sulejmanovičius (5 atk. kam.) ir Kwanas Cheathamas, 11 – Alexas Reyesas, 10 – Simonas Birganderis (6 atk. kam.).
„Baskonia“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės namie prieš Dubajaus „Dubai“, vėliau keliaus į Boloniją.
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