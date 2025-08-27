Savaitgalį – „Supermoto“ čempionato ir taurės varžybų superfinalas

S1 klasė
Prestižinėje ir galingiausioje „Supermoto“ čempionato S1 klasėje 2025 m. dėl titulo varžysis trys pretendentai. Latvis Dzintars Baltais (P3 vieta ir 108 tšk.) ir du jauni perspektyvūs lietuviai. 2024 metų vice čempionas, didžiuliu stabilumu pasižymintis ir visose šių metų čempionato etapuose ant podiumo lipęs Hugo Bykovas (P2 ir 126 tšk.) ir 2025 m. sezono lyderis, žemesnėse jaunimo klasėse praeityje pergales skynęs Matas Leckas (1 vieta ir 137 tšk.).
Svarbu paminėti, kad pernai Matas tapo čempionu S2 klasėje, o šiemet stengsis užlipti ir ant aukščiausio įmanomo „Supermoto“ varžybų laiptelio.
S4 klasė
Kaip ir S1 atveju, S4 yra prie profesionalų priskiriama klasė, tiek jog joje besivaržantys sportininkai lenktyniauja tik ant asfaltinės dangos (S1 ir S2 važiuoja ir su bekelės atkarpomis). Šioje klasėje į titulą pretenduos dar 3 sportininkai: 2024 m. čempionas Deividas Gečys (P1 ir 144 tšk.), Andrius Šlivinskas (P2 ir 138 tšk.) ir Marius Rinkūnas (P3 ir 120 tšk.).
S2 klasė
Prie mėgėjų priskiriamoje klasėje šiemet kol kas pirmauja Domas Aidietis (128 tšk.). Jam ant kulnų mina pirmas sezono varžybas praleidęs ir po to net keturiose lenktynėse iš eilės laimėjęs Toms Avens (P2 ir 100 tšk.). Visgi dėl T.Avens praleistų pirmų varžybų, Domui norint užsitikrinti čempiono titulą užtektų paskutinėse sezono lenktynėse bent lipti ant podiumo.
Trečiąją vietą čempionato įskaitoje užimantis Sergejus Šeniauskas (86 tšk.) dar turi teorinių šansų triumfuoti, tačiau žinant, kad tam reikalui abu jį bendroje įskaitoje lenkiantys sportininkai turėtų nefinišuoti, o jis būtinai laimėti, vertinant jo galimybes turime būti atsargūs. Sergejus greičiausiai daugiau stengsis išlaikyti trečia vietą čempionate, kadangi į jo vietą taikosi vos keturiais taškais atsiliekantis Linas Grigaliūnas (P4 ir 82 tšk.).
S1 40+ klasė ir S5 klasė
Savo bendraamžių grupėje besivaržančių dalyvių tarpe taip pat dar daug neatsakytų klausimų. Nors ir čempionato bendroje įskaitoje pirmauja praeitais metais šalies čempionu tapęs Ruslanas Bykovas (150 tšk.), jam atsipalaiduoti neleis Dainius Žiaubrė (P2 ir 130 tšk.), o Gintaras Garška (P3 ir 122 tšk.) taip pat dar pretenduos į čempiono vardą.
S5 klasėje dėl titulo dar varžysis jau tik du dalyviai. Jaunasis Danielius Skirtunas (144 tšk.) ir antroje vietoje čempionate esantis Markus Leching (136 tšk.)
„Pitbike Junior/Minimoto“ klasė
Viena iš įdomiausių dvikovų nusimato „Pitbike Junior/Minimoto“ klasėje, kur surinkta kone visi Lietuvos ir Baltijos šalių talentingiausi jaunieji lenktynininkai. Šioje klasėje paskutinio etapo metu dėl čempiono titulo dar kausis net keturi sportininkai. Mažiausius ir daugiau teorinius šansus tapti čempionu turės 4-tą vietą čempionate užimantis Rustamas Vešnickij (102 taškai).
Toliau čempionato bendroje įskaitoje rikiuojasi net trys Adomo Dautarto įkurtos „Superbike Vaikų Akademijos“ auklėtiniai. Trečioje vietoje čempionate yra žiedinių trasų džentelmenu tituluojamas Gerardas Viskantas (116 tšk.).
Vienu iš realiausių pretendentų laimėti bus kitas „Superbike Vaikų Akademijos“ narys – Benas Mickeliūnas, kurį nuo čempionato lyderio skiria vos trys taškai (Benas turi 133 tšk.). Ir kas įdomiausia, kad čempionate kol kas pirmauja bene talentingiausiu šalies žiedininku tituluojamo Dominyko Razmislavičiaus, jaunesnysis brolis Vytis Razmislavičius. Jei D.Razmislavičius Ispanijoje treniruojasi su „MotoGP“ lenktynininko Pedro Acostos treneriu ir dalyvauja Ispanijos jaunimo čempionate, tai atrodo, kad Vytis taip pat seka savo brolio pėdomis ir 2025 m. bus realiausias pretendentas (kol kas su 136 tšk. pirmauja čempionate) tapti šalies čempionu.
„Pitbike“ klasė
Jei manote, kad jaunimo „pitbike“ klasėje turime aštrią konkurenciją, palaukite kol žvilgtelsime į pagrindinę „pitbike“ klasės įskaitą, kurioje gali varžytis bet kurios amžiaus grupės sportininkai. Kaip žinia, daugelis sportinių žiedinių motociklų sporto atstovų mėgsta dalyvauti ir kartodromuose rengiamose mažų motociklų (tartum sumažintų „britvų“) lenktynėse dėl jų dinamiškumo, visuomet artimos ir itin intensyvios kovos.
Nors ir jau savo šansus iškovoti titulą palaidojo, tačiau finalinėse lenktynėse vis vien startuos vienas iš spalvingiausių Lietuvos plento žiedo lenktynininkų - Mantas Rajackas (ketvirta vieta ir 62 tšk.).
Dėl čempiono titulo dar kovos Marks Černevskis (P3 ir 125 tšk.). Ir vėliau prasideda įdomybės, antroje vietoje čempionate kol kas yra ir M.Černevskį vos vienu tašku lenkia Vaidas Nomeika (P2 ir 126 tšk.). Kalbant apie Vaidą būtina atskirai paminėti, kad jis 2024 m. turėjo bene geriausią sezoną karjeroje, kai lenktyniaudamas įprastinio dydžio sportiniais motociklais tapo Lietuvos ir Baltijos šalių čempionu (B1200 klasėje). Vis dėl to nepatikėsite, tačiau „pitbike“ čempionate pirmauja, daugelį suaugusių vyrų šiemet lenkiantis jaunuolis Danielis Jankelait („Raja Racing Academy“ komanda). 128 tšk. surinkęs sportininkas vos dviem taškais lenkia V.Nomeiką.
Apskritai, tris čempionato lyderius skiria vos keli taškai, kas reiškia, kad čempionu taps aukščiausią vietą paskutiniame etape užėmęs sportininkas.
Moterų „Pitbike“ klasėje dėl čempionės titulo paskutinio etapo metu varžysis Kamilė Jankelait (150 tšk.) ir Adelė Krutkytė (132 tšk.).
„SM Junior“ ir „SM Street“ klasės
„SM Junior“ šioje klasėje pagrindiniai pretendentai į čempiono titulą bus dar du itin perspektyvūs jaunuoliai - Herkus Nartautas (138 tšk.) ir antrą vietą čempionate užimantis Benas Grišmanauskas (119 tšk.)
Tuo tarpu vienintelis Algirdas Katilius jau yra užsitikrinęs „SM Street“ klasės nugalėtojo titulą ir paskutiniame čempionato etape galės važiuoti tiesiog savo malonumui.
SM50 ir SM65A klasės
Dar dvi jaunimo klasės, kuriose pirmauja specialių šio sporto akademijų auklėtiniai. SM50 klasėje lyderiauja suaugusiųjų plento žiedo sportininko Manto Rajacko sūnus Noelis Rajackas („Racing Racing Academy“), kuris surinkęs 91 tšk., šešiolikos taškų persvara lenkia Jokūbą Juonį.
SM65A klasėje pirmauja jau „Superbike vaikų akademijos“ auklėtinis Vytis Sabaliauskas (147 tšk.).
„Superquad“ klasė
„Superquad“ yra paskutinė ir turbūt bene artimiausią kovą paskutiniame etape žadanti keturračių klasė. Joje dėl čempiono titulo grumsis net penki sportininkai!
Pijus Vaivada, kuris pernai tapo šios klasės vicečempionu, kol kas surinkęs 130 tšk. pirmauja bendroje įskaitoje. Vos 19 tšk. skirtumu nuo jo atsilieka P2 čempionate užimantis Rolandas Vaivada.
Tuomet toliau rikiuojasi Vitalijus Bercevič (P3 ir 95 tšk.) ir tiek pat taškų šiemet surinkęs Valdas Gritė. Jei pernai Valdas čempionate liko trečias, šiemet jis dar turi šansų net ir tapti čempionu.
P5 esančiam Normunds Cirulis (91 tšk) turi daugiau tik teorinių šansų laimėti, tačiau šiame nenuspėjamame sporte niekada nežinai, kaip viskas pasisuks.
Šeštadienį Aukštadvario kartodrome rengiamose varžybose įėjimas žiūrovams nemokamas.
