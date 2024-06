Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ susitarė su Bonzie Colsonu

Oficialiai paskelbta, kad B. Colsonas pasirašė dvejų metų kontraktą.

Turkijos žiniasklaida praneša, kad puolėjas per šį laikotarpį uždirbs 1,5 mln. JAV dolerių.

Neabejojama, kad netrukus bus pranešta ir apie sandorį su Wade‘u Baldwinu.

Eurolygoje 28 metų 198 cm ūgio puolėjas per 28 minutes pelnė 12,6 taško, atkovojo 5,3 kamuolio ir rinko 14 naudingumo balų. B.Colsonas „Maccabi“ garbę gynė dvejus metus.

Šaro akiratyje žaidėjas buvo dar tuomet, kai rungtyniavo Izmiro „Pinar Karšiyaka“ sudėtyje, bet tada šio žaidėjo į Kauno „Žalgirį“ prisivilioti nepavyko.

