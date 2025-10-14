Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai – sutriuškinti Eurolygos debiutantų

2025-10-14 22:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 22:41

Eurolygos ketvirtojo turo rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (1/3) ekipa savoje arenoje 69:93 (20:25, 11:21, 17:25, 21:22) neprilygo Dubajaus „Dubai“ (2/2) krepšininkams.

K.Prepeličius sužaidė puikias rungtynes

Eurolygos ketvirtojo turo rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče" (1/3) ekipa savoje arenoje 69:93 (20:25, 11:21, 17:25, 21:22) neprilygo Dubajaus „Dubai" (2/2) krepšininkams.

0

Dubajaus ekipa iniciatyvą perėmė antroje pirmojo kėlinio dalyje, kai šovė į priekį 19:11, netrukus skirtumas išaugo iki 25:16, bet keliomis tiksliomis atakomis „Fenerbahče“ baigė pirmąsias 10 minučių – 20:25. Antrajame ketvirtyje „Dubai“ sugebėjo atitrūkti, kai pirmąją mačo dalį baigė „sausa“ 4 minučių atkarpa 9:0 ir susikrovė 15 taškų pranašumą – 46:31.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – toliau dominavo svečiai, kurių atotrūkis pasiekė ir 20 taškų žymą (53:33), kuri išliko ir sužaidus tris kėlinius – 71:48. Paskutinis ketvirtis buvo tik formalumas – „Fenerbahče“ nesugebėjo atkurti intrigos ir buvo sutriuškinta savų žiūrovų akivaizdoje.

Šioje dvikovoje „Fenerbahče“ neturėjo gynėjo Brandono Bostono, centro Armando Bacoto ir dar traumą patyrė Talenas Hortonas-Tuckeris, tačiau į rikiuotę grįžo Artūras Žagaras ir Scottie Wilbekinas. Dubajaus komandoje stigo Džanano Musos, Nate‘o Masono, Aleksa Avramovičiaus ir Kosta Kondičiaus.

„Fenerbahče“: Bonzie Colsonas ir Wade‘as Baldwinas po 12, Devonas Hallas 10 (6 atk. kam.), Scottie Wilbekinas (1/4 tritaškiai, -2 naud. bal.) ir Artūras Žagaras po 7.

„Dubai“: Mfiondu Kabengele 26 (7 atk. kam., 31 naud. bal.), Dwayne‘as Baconas 21 (2/8 tritaškiai), Klemenas Prepeličius (3/4 tritaškiai) ir Davis Bertanis (2/6 tritaškiai, 5 atk. kam.) po 13, Filipas Petruševas 11 (8 atk. kam., 17 naud. bal.).

