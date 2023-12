Šansų japonams nepalikęs „Man City“ užtikrintai žengė į FIFA Pasaulio futbolo klubų taurės finalą

„Man City“ ekipa išsiveržė į priekį 1:0 pirmojo kėlinio pabaigoje, kai Matheusas Nunesas 39-ąją įsimušė kamuolį į savo vartus.

O Mateo Kovačičius 52-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino Anglijos komandos pranašumą 2:0.

Galiausiai Bernardo Silva 59-ąją minutę pasitaisęs kamuolį tiksliai pasiuntė jį į vartų tinklą ir susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Per likusį laiką Čempionų lygos nugalėtojai turėjo dar progų, bet galutinis rezultatas liko nepakitęs.

Pepo Guardiolos vadovaujama komanda šios taurės finale susitiks su „Fluminense“ klubu, kuris iš tolimesnių kovų eliminavo „Al Ahly“ futbolininkus.

The FIFA Club World Cup final is set ⚔️



Manchester City will face Fluminense this Friday pic.twitter.com/dU8Nb7v97q