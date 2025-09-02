Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Sakartvelas sutriuškino Kipro rinktinę

2025-09-02 20:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 20:13

Įtikinamą pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Sakartvelo (2/2) rinktinė. Mate Khatiashvili auklėtiniai rezultatu 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20) įveikė Kipro (0/4) komandą.

Tornike Shengelia | FIBA nuotr.

Įtikinamą pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Sakartvelo (2/2) rinktinė. Mate Khatiashvili auklėtiniai rezultatu 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20) įveikė Kipro (0/4) komandą.

0

Nugalėtojų gretose po 29 naudingumo balus surinko Goga Bitadze ir Tornike Shengelia. Pirmasis įmetė 27 taškus, o antrasis surinko 21 bei atkovojo 13 kamuolių.

Kipras laikėsi 12 minučių ir antrojo kėlinio pradžioje buvo priekyje. Tačiau po to Sakartvelas perėmė kontrolę ir antroje mačo pusėje pirmavo 34 taškais.

Sakartvelas kitas grupės rungtynes žais prieš bosnius, o Kipras susitiks su Italija.

Kipro rinktinė: Darralas Willis 19 (6/12 dvit., 0/4 trit., 7 atk. kam.), Filipposas Tigkas 11 (4/7 dvit., 1/5 trit.), Konstantinos Simitzis 9 (1/5 trit.), Nikos Stylianou (1/4 trit., 5 rez. perd.) ir Ioannis Giannaras (2/5 trit.) po 6, Aineas Jungas 4 (6 atk. kam.), Stephanosas Iliadis 3 (1/5 trit.), Simonas Michailas 2, Michalis Koumis 1.

Sakartvelo rinktinė: Tornike Shengelia 27 (5/9 dvit., 5/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Goga Bitadze 21 (3/5 dvit., 4/7 trit., 13 atk. kam.), Duda Sanadze 10 (2/6 trit., 6 rez. perd.), Kamaras Baldwinas 8 (2/6 trit., 6 rez. perd.), Giorgi Shermadini 6 (4 atk. kam.), Sandro Mamukelashvili (10 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Kakhaberis Jintcharadze ir Beka Burjanadze (1/4 trit.) po 5, Giorgi Ochkhikidze 4, Giorgi Korsantia 2.

