TV3 naujienos > Sportas

Slovėnija pranoko Islandiją ir pateko į kitą Europos čempionato etapą

2025-09-02 20:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 20:00

Svarbią pergalę Europos čempionate pasiekė Slovėnijos (2-2) krepšininkai.

Luka Dončičius | FIBA nuotr.

Svarbią pergalę Europos čempionate pasiekė Slovėnijos (2-2) krepšininkai.

0

Šie Lenkijoje 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33) pranoko Islandijos (0-4) rinktinę, kuri vis dar lieka be pergalės ir nebeturi šansų patekti į atkrintamąsias varžybas.

Islandai pirmavo labai trumpą laiką. Tai nutiko pirmajame kėlinyje ir didžiausia persvara siekė 4 taškus (6:10).

Iniciatyvą perėmę slovėnai dar pirmajame kėlinyje persvėrė rezultatą, o antrajame kiek nutolo (28:23).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiausią darbo Slovėnija atliko trečiajame kėlinyje. Čia ji spurtavo 10-2 ir atsiplėšė dviženkliu skirtumu (57:44).

Islandijos krepšininkai rankų nenuleido ir sugrįžo į rungtynes ketvirtajame kėlinyje, kai priartėjo iki 5 taškų (80:75). Visgi, svarbiu metu slovėnai smeigė du tritaškius ir išvengė sunkumų (86:77).

Ši pergalė slovėnams užtikrino vietą kitame etape.

Slovėnijos rinktinė: Luka Dončičius 26 (6/12 dvit., 2/10 trit., 8/11 baud., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Aleksejus Nikoličius 17 (5 rez. perd.), Rokas Radovičius 9, Alenas Omičius 8 (13 atk. kam.), Klemenas Prepeličius ir Martinas Krampeljis po 7.

Islandijos rinktinė: Martinas Hermannssonas 22 (7/9 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud., 6 rez. perd., 7 kld.), Jonas Axelis Gudmundssonas (3/8 trit.), Kristinnas Palssonas (3/7 trit.) ir Tryggvi Hlinasonas (14 atk. kam.) po 11, Aegiras Steinarssonas (5 rez. perd.) ir Elvardas Fridrikssonas po 9.

