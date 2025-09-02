Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

A.Velička: čempionatai yra nenuspėjami ir tikslus galime pasiekti

2025-09-02 19:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 19:22

Lietuvos rinktinė surengė treniruotę prieš rungtynes su Švedijos komanda, su kuria užbaigs Europos čempionato pirmojo etapo kovas.

Ant A.Veličkos pečių krenta daugiau atsakomybės (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė surengė treniruotę prieš rungtynes su Švedijos komanda, su kuria užbaigs Europos čempionato pirmojo etapo kovas.

0

Įžaidėjas Arnas Velička teigė, kad Roko Jokubaičio praradimą rinktinė turėtų kompensuoti komandiniu darbu.

„Visiems buvo šokas. Liūdna dėl Roko, labai gerai žaidė. Gaila tiek kaip žmogaus, tiek kaip žaidėjo“, – sakė gynėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Ar pats ramiai jaučiatės?

– Tam čia ir esame, kad vieni kitus papildytume, žaistume už Lietuvą. Tiesiog negalvoju per daug – žaisiu ir tiek.

– Kaip keisis žaidimas?

– Bandysime tęsti tą žaidimą. Roko indėlis buvo labai didelis, bandysime visi kartu kompensuoti.

– Kaip atrodė vakar vakaras po rungtynių?

– Tikrai buvo nežinia, sakė, kad nėra blogiausias scenarijus. Šiandien buvo liūdna, kai sužinojome apie diagnozę. Turime susikaupti ir judėti į priekį.

– Turite dvi K.Bryanto treniruotes. Kokia jų idėja?

– Jis buvo mano idealas, jo mentalitetas – įkvėpimas. Kai mirė, buvo labai liūdna, tokia buvo tatuiruotės idėja.

– Kas dar be jūsų turės kompensuoti R.Jokubaičio praradimą?

– Visi gynėjai – Margiris, Ignas, Deividas. Centrams daugiau darbo, daugiau derinių baudos aikštelėje.

– Ar jau galvojate apie mačą su Latvija?

– Dar kol kas galvojame apie švedus. Manau, kad vokiečiai laimės, bet į Rygą dar nežiūrime.

– Kokie akcentai dvikovai su Švedija?

– Turi kelis gana nesudėtingus derinius, daug žaidžia „du prieš du“, greitai bėga, turi gerų metikų, gerai „spaudžia kamuolį“.

– Ar su D.Schroderiu nepavyko pasikalbėti tą rasizmo incidentą?

– Ne, dar nekalbėjau. Liūdna, kad tai įvyko. Dabar yra savotiška dėmė sirgaliams. Mano amerikiečiai komandos draugai siuntė žinutes. Gana liūdna buvo, kad reikia aiškintis dėl tokių incidentų.

– Ar Lietuva ir be R.Jokubaičio gali žygiuoti toli?

– Turime daug gerų žaidėjų, tiesiog turime daryti savo darbą kiekviename mače atskirai. Čempionatai yra nenuspėjami ir tikslus galime pasiekti.

