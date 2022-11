Sabonis buvo per plauką nuo trigubo dublio, o „Kings“ krito nuo Fynikso rankos

D. Saboniui pritrūko vos vieno atkovoto kamuolio iki trigubo dublio. Lietuvis gavo daug žaidimo laiko ir per beveik 37 min. pelnė 17 taškų, atkovojo 9 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, blokavo 2 metimus ir 5 kartus suklydo.

Rezultatyviau už D. Sabonį žaidė tik 18 taškų pelnęs Kevinas Huerteras ir 30 taškų surinkęs Malikas Monkas.

