Sabeckio sulaukusi „Juventus“ laimėjo Jonavoje

2025-11-03 20:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 20:35

Donatas Sabeckis po traumos solidžiai grįžo į Lietuvos krepšinio lygą, kurią remia „Betsson“, o jo atstovaujama Utenos „Juventus“ (3/4) svečiuose 98:82 (21:18, 23:18, 29:19, 25:27) nukovė „Jonavą“ (1/6).

D.Sabeckis įsiliejo sėkmingai

Donatas Sabeckis po traumos solidžiai grįžo į Lietuvos krepšinio lygą, kurią remia „Betsson“, o jo atstovaujama Utenos „Juventus“ (3/4) svečiuose 98:82 (21:18, 23:18, 29:19, 25:27) nukovė „Jonavą“ (1/6).

1

Adomo Sidarevičiaus ir Džiugo Slavinsko metimai išvedė į priekį „Jonavą“ – 9:7. Skirtumas tik augo (14:7), nors Eriko Venskaus bei D.Sabeckio taškai švelnino rezultatą – 15:16. Galiausiai „Juventus“ jau persvėrė rezultatą (21:18) ir pirmavo po pirmojo kėlinio.

Atotrūkį svečiai augino (31:22), bet tada Jonavos komanda be atsako pelnė aštuonis taškus ir skirtumas liko minimalus – 30:31. Padėtį „Juventus“ stabilizavo ir išsinešė persvarą į ilgąją pertrauką – 44:36.

Lukas Uleckas ir I.Vranešas smeigė svarbius metimus, Evaldas Šaulys pataikė iš toli, o Utenos ekipa pranašumą augino – 66:51. Trečiajame kėlinyje įvyko lūžis, nes užtikrintai atrodę svečiai visiškai perėmę kontrolę – 73:55.

„Jonava“ buvo įsprausta į kampą ir paskutiniame kėlinyje nebeišsigelbėjo.

Jonavos klubas paskutiniame kėlinyje dar prarado Adomą Sidarevičių, kuris situacijoje be kontakto patyrė traumą ir paprašė keitimo.

Jonavos komandos legionierius Benjaminas Krikke šį mačą atsimins prastai, nors į galą pataisyti statistiką pavyko: 3 metimai iš 10 (8 taškai viso), 2 atkovoti kamuoliai, 2 perdavimai, 4 klaidos, 4 pražangos ir minus 3 naudingumo balai. Tiesa, vienu metu efektyvumas kritęs buvo net iki minus 15 balų.

Paulius Valinskas nežaidė, o Utenos komandos lyderis D.Danielsas nepriminė savęs: per 24 minutes pelnė 8 taškus (2/10 metimai), surinko 4 pražangas ir 2 naudingumo balus.

Pirmą savo sezono mačą LKL sužaidęs D.Sabeckis per 22 minutes įmetė 8 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, rinko 14 naudingumo balų.

Ant parketo pirmąsyk sezone pasirodė ir Mihkelis Kirvesas, kuris per 16 minučių sumetė 3 taškus bei sugriebė 2 atšokusius kamuolius.

„Jonava“: Džiugas Slavinskas 18 (4 atk. kam., 22 n.b.), Eimantas Stankevičius 17, Hilmaras Henningssonas 15, Adomas Sidarevičius 12.

„Juventus“: Lukas Uleckas 20 (3/5 trit.), Ivanas Vranešas 14, Evaldas Šaulys 13 (3/4 trit.), Erikas Venskus 11, Donatas Sabeckis ir Devonas Danielsas – po 8.

